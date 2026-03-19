Οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψαν δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους

Δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους κατέρριψαν σήμερα τα ελληνικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot που βρίσκονται ανεπτυγμένα στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Όπως αναφέρεται, τα συστήματα της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) ενεργοποιήθηκαν μετά από συναγερμό για απειλή, με αποτέλεσμα να εκτοξευθούν δύο πύραυλοι για την αναχαίτιση του στόχου.

Η αναχαίτιση έγινε στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

Η ελληνική Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας

Η δήλωση Δένδια

«Σήμερα το πρωί η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους προερχόμενους από το Ιράν κατευθυνόμενους σε διυλιστήρια του βασιλείου της Σ. Αραβίας», ανέφερε σε δήλωσή του ο Νίκος Δένδιας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας σημείωσε ότι «με αυτό τον τρόπο η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει το πόσο αξιόμαχη είναι και τι εμπειρία έχει αποκτήσει όλον αυτό τον καιρό. Αλλά επίσης, έμμεσα αλλά σαφώς προστατεύει και το επίπεδο ζωής των Ελλήνων πολιτών και των Ευρωπαίων πολιτών».

«Η διαρκής αύξηση της τιμής του πετρελαίου, αποτελεί μία τεράστια απειλή για το επίπεδο ζωής των Ελλήνων, των Ευρωπαίων, των κατοίκων όλου του πλανήτη. Η διμοιρία ακρίβειας μας απειλεί επίσης και είναι και αυτό μία πολύ μεγάλη απειλή και η προστασία διυλιστηρίων και μονάδων παραγωγής πετρελαίου έχει σε αυτή την συγκυρία μία τεράστια σημασία», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Θα ήθελα να συγχαρώ τα στελέχη των ΕΔ, της ελληνικής ΠΑ στη Σ. Αραβία για αυτό το οποίο κατάφεραν», είπε.

Μαρινάκης: Η κατάρριψη των βαλλιστικών πυραύλων ήταν μία αμυντική ενέργεια, δεν συνιστά ούτε κλιμάκωση, ούτε επίθεση

Καθαρά αμυντική ενέργεια χαρακτήρισε την κατάρριψη των δύο βαλλιστικών πυραύλων από τους ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας τα περί εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Δεν είναι θέμα εμπλοκής, είναι μία αμυντική ενέργεια, μια ενέργεια αποτροπής» ανέφερε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, επαναλαμβάνοντας την τοποθέτηση του κ. Δένδια ότι η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει το πόσο αξιόμαχες είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί και πρόσθεσε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις έμμεσα αλλά με σαφήνεια προστατεύουν το επίπεδο ζωής των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, δεν υπήρξε επίθεση των ελληνικών Patriot. Η συμμετοχή τους στην επιχείρηση «δεν συνιστά ούτε κλιμάκωση, ούτε επίθεση. Ήταν μία αμυντική ενέργεια».

Σημειώνεται ότι νωρίτερα το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανέφερε ότι καταρρίφθηκε βαλλιστικός πύραυλος καταρρίφθηκε ενώ κατευθυνόταν προς την πόλη Γιανμπού.

Η πόλη Γιανμπού βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο των ιρανικών αεροπορικών επιθέσεων, καθώς εκεί βρίσκεται το διυλιστήριο της Saudi Aramco–Exxon, ωστόσο πηγές σημείωσαν στο Reuters ότι οι επιπτώσεις από τις επιθέσεις ήταν ελάχιστες.

Πρόκειται για το λιμάνι στην Ερυθρά Θάλασσα που καταλήγει ο αγωγός που αποτελεί την εναλλακτική της Σαουδικής Αραβίας για εξαγωγή πετρελαίου.