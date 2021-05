Εκτός ελέγχου κινεζικός πύραυλος | Ανησυχία των ειδικών μην πέσει σε κατοικημένη περιοχή

Η Κίνα που άρχισε να «στήνει» τμηματικά το δικό της Διαστημικό Σταθμό, θέτοντας σε τροχιά γύρω από τη Γη το πρώτο τμήμα του εκτόξευσε ένα μεγάλο πύραυλο Long March 5B από το διαστημικό κέντρο στην κινεζική νήσο Χαϊνάν την Μεγάλη Πέμπτη

Εκτός ελέγχου βρίσκεται κινεζικός πύραυλος 21 τόνων, ο οποίος κατευθύνεται στη Γη και μπορεί να προσγειωθεί σε κατοικημένες περιοχές, προειδοποιούν οι ειδικοί. Ο πύραυλος της Κίνας , Long March 5b, που εκτοξεύθηκε την Μεγάλη Πέμπτη, αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να πραγματοποιήσει μια μη ελεγχόμενη προσγείωση.

Ο Jonathan McDowell, ένας αστρονόμος που παρακολουθεί αντικείμενα σε τροχιά γύρω από τη Γη, δήλωσε στο SpaceNews ότι η πορεία του δείχνει ότι μπορεί να προσγειωθεί «λίγο πιο βόρεια από τη Νέα Υόρκη, τη Μαδρίτη και το Πεκίνο και όσο νότια είναι η νότια Χιλή και το Ουέλινγκτον της Νέας Ζηλανδίας».

This morning's Tianhe altitude plot; the Tianhe space station remains in a 352 x 385 km orbit. The CZ-5B core stage has decayed from an initial 170 x 375 km orbit to 165 x 326 km; drag at perigee causes a reduction of apogee. pic.twitter.com/X0ZQIiEqUE

— Jonathan McDowell (@planet4589) May 3, 2021