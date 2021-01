Εκρηξη στο κέντρο της Μαδρίτης – Δύο νεκροί, πολλοί τραυματίες

Καταστράφηκαν οι τρεις τελευταίοι όροφοι ενός κτιρίου – Διαρροή αερίου η πιθανότερη αιτία της έκρηξης

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από την έκρηξη σε κτίριο στο κέντρο της Μαδρίτης, δήλωσε ο δήμαρχος της ισπανικής πρωτεύουσας, προσθέτοντας ότι η έκρηξη προήλθε από το εσωτερικό του κτιρίου και μάλλον οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με την Εl Ρais, από την έκρηξη καταστράφηκαν οι τρεις τελευταίοι όροφοι του κτιρίου, το οποίο βρίσκεται στο Calle Toledo, δρόμο στο κέντρο της ισπανικής πρωτεύουσας.

Φωτογραφίες και βίντεο δείχνουν σοκαρισμένους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά στην περιοχή της έκρηξης, να τρέχουν, όπως επίσης και κατεστραμμένα αυτοκίνητα αλλά και καπνούς να βγαίνουν από το κτίριο.

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα, η έκρηξη σημειώθηκε κοντά σε γηροκομείο. Σωστικά συνεργεία, αστυνομικοί και πυροσβέστες επιχειρούν στον τόπο, ενώ η Πυροσβεστική εκκένωσε το κτίριο του γηροκομείου.

Από την έκρηξη έχουν προκληθεί ζημιές και σε άλλα -τουλάχιστον- τρία κτίρια.

Explosion in Madrid moments ago on Calle de Toledo just near the Puerta de Toledo. Location of building is here https://t.co/l5FrIZdC71 https://t.co/PVFqlshC5j pic.twitter.com/guZxMowmKe

— Benjamin Strick (@BenDoBrown) January 20, 2021