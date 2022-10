Εκδίκηση ζητούν Ρώσοι συνεργάτες του Πούτιν για την έκρηξη στην γέφυρα της Κριμαίας

Νέα δεδομένα στην εξέλιξη του πολέμου που διεξάγει η Ρωσία στην Ουκρανία δημιουργεί η χθεσινή έκρηξη στην γέφυρα στην Κριμαία. Παρά το ότι η Ρωσία δεν έχει κατηγορήσει άμεσα την Ουκρανία, στο εσωτερικό εκφράζεται κύμα οργής, με πολλούς κυβερνήτες αλλά και προπαγανδιστές του Πούτιν να ζητούν αντίποινα.

Ο κορυφαίος προπαγανδιστής του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Σολοβιόφ ζητά μια βάναυση σταλινική απάντηση προκειμένου η Ουκρανία «να βυθιστεί σε σκοτεινή περίοδο», αλλά και να ενωθούν όλοι οι Ρώσοι. Ο Σολοβιόφ μάλιστα ζήτησε την επιστροφή του διαβόητου τμήματος αντικατασκοπείας SMERSH επί Στάλιν, για να συντρίψει κάθε εσωτερική αντίθεση σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο ενάντια στην Ουκρανία.

Το τμήμα SMERSH, με σύνθημα το «Θάνατος στους κατασκόπους», συγκέντρωνε αντικατασκοπευτικές υπηρεσίες που χρησιμοποιούσε ο Στάλιν κατά των αντιφρονούντων, στην προσπάθειά του να εξαφανίσει όσους προσπαθούσαν να ανατρέψουν το καθεστώς του. «Είναι ώρα να θυμηθούμε τη Σοβιετική στρατιωτική εκπαίδευση και να δράσουμε αποφασιστικά και δημιουργικά» είπε ο προπαγανδιστής.

«Η Ουκρανία πρέπει να βυθιστεί σε σκοτεινή εποχή. Γέφυρες, φράγματα, σιδηρόδρομοι, θερμοηλεκτρικοί σταθμοί και άλλες εγκαταστάσεις υποδομής θα πρέπει να καταστραφούν σε ολόκληρη τη χώρα» τόνισε, προσθέτοντας ότι η χώρα θα πρέπει να μπει σε πολεμικό κλίμα, που θα επιτευχθεί μέσω της επιστροφής του σταλινικού τμήματος αντικατασκοπείας.

Την ίδια ώρα, Ρώσοι κυβερνήτες μίλησαν για τη δικιά τους επιθυμία για εκδίκηση, μετά την έκρηξη στη γέφυρα στην Κριμαία. Την ίδια ώρα, δύτες πραγματοποιούν επιθεώρηση στη γέφυρα για να εντοπίσουν περισσότερα στοιχεία για το ποιος κρύβεται πίσω από το χτύπημα, αλλά και να διαπιστώσουν το μέγεθος της ζημιάς.

Αίσθηση προκάλεσε η ανοιχτή απειλή του αναπληρωτή κυβερνήτη της Σταυρούπολης, Βαλέρι Τσερνιτσόφ. «Ουκρανοί, εγκαταλείψτε τις πόλεις σας, ειδικά της μεγάλες. Μια μεγάλη έκπληξη σας περιμένει. Οι πύραυλοι Sarmat είναι έτοιμοι να χτυπήσουν τις ουκρανικές πόλεις», είπε σε βίντεο που είχε στο twitter.

Valery Chernitsov who is the Russian Deputy of Stavropol has filmed himself in a forest claiming to have RS28 Sarmat intercontinental nuclear missiles placed within them He warns all the Ukrainians to flee the bigger cities#Valery #Chernitsov #Deputy #Stavropol #forest pic.twitter.com/uzU0LxZJQx

— Shahryar Sultan (@Shahryar_Sultan) October 9, 2022