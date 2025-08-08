Εγκρίθηκε η πρόταση Νετανιάχου για κατάληψη της πόλης της Γάζας

Το κυβερνητικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε πρόταση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου που προβλέπει ο στρατός της χώρας να καταλάβει «την πόλη της Γάζας», ανέφερε προ ολίγου X ο Μπαράκ Ραβίντ, ισραηλινός ρεπόρτερ του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios και του CNN, επικαλούμενος πηγή του στην ισραηλινή κυβέρνηση την οποία δεν κατονόμασε.

Λίγο αργότερα την είδηση επιβεβαίωσε και το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Το σχέδιο, που προτάθηκε από τον Νετανιάχου και συζητήθηκε στη συνάντηση, περιλαμβάνει την περικύκλωση της πόλης της Γάζας και τη μετεγκατάσταση περίπου ενός εκατομμυρίου κατοίκων στο νότιο τμήμα του θύλακα.

Στη συνέχεια, ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στην εφημερίδα The Jerusalem Post ότι ο στρατός θα «στοχεύσει τα τρομοκρατικά οχυρά στην πόλη», με τις επιχειρήσεις αργότερα να επεκτείνονται στα κεντρικά στρατόπεδα προσφύγων. Η επιχείρηση αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έξι μήνες.

Δεν είναι σαφές γιατί η δήλωση αναφέρεται μόνο στην κατάκτηση της Πόλης της Γάζας και όχι στην κατοχή ολόκληρης της Λωρίδας της Γάζας, όπως δήλωσε ο Νετανιάχου την Πέμπτη ότι ήταν το σχέδιό του.

Η Πόλη της Γάζας αποτελεί μέρος του 25% της Λωρίδας της Γάζας που οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δεν έχουν ακόμη κατακτήσει, μαζί με αρκετά στρατόπεδα προσφύγων στην κεντρική Γάζα.

Αυτές είναι περιοχές όπου το Ισραήλ πιστεύει ότι κρατούνται οι εναπομείναντες όμηροι, γι’ αυτό και ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ, εξέφρασε την αντίθεσή του στην επιχείρηση που προωθεί ο Νετανιάχου, φοβούμενος ότι θα θέσει σε κίνδυνο τους εν λόγω αιχμαλώτους.

Το Ισραήλ θα παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια στον άμαχο πληθυσμό εκτός των ζωνών μάχης, αναφέρει το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού σε ανακοίνωσή του σχετικά με αυτό που αποκαλεί απόφαση του υπουργικού συμβουλίου να υποστηρίξει την «πρόταση του Νετανιάχου για την ήττα της Χαμάς».

Η πλειοψηφία των μελών του υπουργικού συμβουλίου υποστήριξε επίσης μια λίστα πέντε αρχών που θα απαιτήσει το Ισραήλ σε αντάλλαγμα για τον τερματισμό του πολέμου με τη Χαμάς, αναφέρει το γραφείο του Νετανιάχου.

1. Ο αφοπλισμός της Χαμάς

2. Η επιστροφή και των 50 εναπομεινάντων ομήρων, εκ των οποίων οι 20 πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί

3. Η αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας.

4. Ισραηλινός έλεγχος ασφαλείας στη Λωρίδα της Γάζας.

5. Η ύπαρξη μιας εναλλακτικής πολιτικής κυβέρνησης που δεν θα είναι η Χαμάς ή η Παλαιστινιακή Αρχή.

Σύμφωνα με το Channel 12, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Νετανιάχου ανέφερε ότι δεν έχει πρόθεση να «διαιωνίσει την παρουσία της Χαμάς», αλλά να «την νικήσει». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «η παρούσα μέθοδος δεν έχει οδηγήσει στην απελευθέρωση των ομήρων και δεν πρόκειται να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο».

Έξω από το κτίριο, δεκάδες διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο επέκτασης της στρατιωτικής επιχείρησης συνεπλάκησαν με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Οι διαδηλωτές θεωρούν πως μια τέτοια κίνηση θα θέσει σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται εντός της Λωρίδας της Γάζας και ζητούσαν από την κυβέρνηση να επιλέξει τον δρόμο της διαπραγμάτευσης, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Το Ισραήλ, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και πρόσθετων διεθνών εταίρων, σκοπεύει να κατακλύσει τη Γάζα με ανθρωπιστική βοήθεια, έως και τέσσερις φορές μεγαλύτερη από την τρέχουσα ποσότητα, σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να ανοίξουν 16 κέντρα ανθρωπιστικής βοήθειας, τα οποία θα βασίζονται στα πρότυπα εκείνων που λειτουργούν από το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα της Γάζας.