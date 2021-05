ΕΕ | Συμφωνία για το «πράσινο διαβατήριο» – Ανοίγουν τα ταξίδια με ασφάλεια

Το «ψηφιακό δελτίο υγείας» θα εμφανίζει το πότε και με ποιο σκεύασμα εμβολιάστηκε κάποιος, τα αποτελέσματα των τεστ Covid στα οποία έχει υποβληθεί ή εάν έχει αναρρώσει πρόσφατα από τη λοίμωξη – Μητσοτάκης μετά τη συμφωνία: Εξαιρετικά θετική εξέλιξη, θα βοηθήσει στην οικονομική ανάκαμψη – Σχοινάς: To «πράσινο διαβατήριο» έχει έντονο ελληνικό χρώμα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε συμφωνία για το «πράσινο διαβατήριο» την Πέμπτη, σε μια απόφαση θα βοηθήσει στο «άνοιγμα» των ταξιδιών στην Ευρώπη μέσα στο καλοκαίρι, ανέφεραν πηγές της ΕΕ στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η συμφωνία θα επιτρέψει σε οποιονδήποτε που ζει στις 27 χώρες της Ένωσης να έχει τη δυνατότητα να λάβει «ψηφιακό δελτίο υγείας», το οποίο θα εμφανίζει την κατάσταση εμβολιασμού, τα αποτελέσματα των τεστ Covid στα οποία έχει υποβληθεί ή εάν έχει αναρρώσει πρόσφατα από τη λοίμωξη.

Το νέο κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να εκδίδουν πιστοποιητικά, τα οποία στη συνέχεια θα γίνονται δεκτά σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Ο κανονισμός της ΕΕ για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID θα πρέπει να ισχύει για 12 μήνες. Η έκδοση του πιστοποιητικού δεν θα αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης μετακίνησης και δεν θα θεωρείται ταξιδιωτικό έγγραφο.

Το πιστοποιητικό, έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία, τόσο για λόγους εργασίας όσο και για τουρισμό σε ολόκληρη την Ένωση.

O Βέλγος επίτροπος Δικαιοσύνης, Ντιντιέ Ρέιντερς έγραψε στο Twitter: «Λευκός καπνός: Έχουμε συμφωνία στην πρόταση της Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid. Καλωσορίζω τη σημερινή συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ. Παραδώσαμε αυτό το νέο εργαλείο σε χρόνο ρεκόρ για να διασφαλίσουμε την ελεύθερη μετακίνηση όλων των πολιτών».

White smoke: we have a deal on the Commission’s proposal on the EU Digital Covid Certificate.

I welcome today’s provisional agreement reached by @Europarl_EN and @EUCouncil.

We delivered on this new tool in record time to safeguard #FreeMovement for all citizens.🇪🇺

— Didier Reynders (@dreynders) May 20, 2021