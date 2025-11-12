ΕΕ: «Λιγότερη γραφειοκρατία» για τους αγρότες

Η επί της αρχής συμφωνία, που θα πρέπει να επικυρωθεί πλέον από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, αφορά τη «χαλάρωση» των κανονισμών για τους αγρότες, αλλά και τη μείωση διοικητικών δαπανών για τα κράτη μέλη, ώστε να εξοικονομηθεί για τον αγροτικό τομέα εκτιμώμενο κόστος συμμόρφωσης ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επετεύχθη μετά από τη διακοπή των διαπραγματεύσεων τον Οκτώβριο, καθώς Κοινοβούλιο και Συμβούλιο δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν ως προς τα περιβαλλοντικά πρότυπα.

Διόλου τυχαία ο Γιάκομπ Γένσεν, υπουργός Γεωργίας της Δανίας (η οποία ασκεί την τρέχουσα προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ) έδωσε έμφαση ακριβώς σε αυτό το ζήτημα, ότι δίνεται δηλαδή στους γεωργούς «μεγαλύτερη ευελιξία ως προς την εφαρμογή των πράσινων προτύπων».

Η νέα δέσμη μέτρων, παράλληλα, εισάγει όριο ενός επιτόπιου ελέγχου ετησίως, αυξάνει τις κατ’ αποκοπή πληρωμές για τους μικροκαλλιεργητές από 1.250 ευρώ σε 3.000 ευρώ και μειώνει τις κυρώσεις και τους περιττούς ελέγχους για μικρούς καλλιεργητές χωραφιών έως 30 εκταρίων.

Παραμένει η στήριξη σε περιόδους κρίσης

Στο πλαίσιο της χθεσινής συμφωνίας διατηρείται η πρόταση της Κομισιόν να επιτρέπει στα κράτη-μέλη να παρέχουν κονδύλια σε περιόδους κρίσεων σε γεωργούς, που πλήττονται από φυσικές καταστροφές ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Η πολιτική σημασία της συμφωνίας διαφαίνεται και από τις αντιδράσεις των ευρω-ομάδων, που αναφέρουν ότι αποδεικνύεται πως η Ευρώπη «ακούει τους αγρότες». Οι μεγαλύτερες, άλλωστε, πολιτικές ευρω-ομάδες όπως το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), οι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, καθώς και οι Φιλελεύθεροι και οι Πράσινοι, εξασφάλισαν από την Κομισιόν επίσης χθες τρεις βασικές συμβιβαστικές προτάσεις ως προς τον νέο, επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό (2028-2034)

Μόνο το ΕΛΚ στηρίζει ανεπιφύλακτα

Υπό την «απειλή» απόρριψης της πρότασής της στην αυριανή συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, η πρόεδρος της Κομισιόν δεσμεύτηκε χθες για: Θέσπιση στόχου 10% των προ-διατεθέντων κονδυλίων στα κράτη-μέλη εκτός των άμεσων ενισχύσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, επαναφορά της γεωργικής πολιτικής στον πυρήνα της ΚΑΠ, επιπλέον 2 δις για την αλιεία, ενίσχυση του ρόλου των περιφερειών ως προς τη διάθεση των κονδυλίων για την πολιτική της συνοχής.

Αν και το ΕΛΚ έκανε λόγο για σημαντική «νίκη», οι υπόλοιπες ευρω-ομάδες χαρακτήρισαν τις προτάσεις της Κομισιόν «βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», αλλά επιφυλάσσονται ως προς τη στάση τους το επόμενο διάστημα. Συμφωνία, άλλωστε, ως προς τον νέο προϋπολογισμό αναμένεται έως το τέλος του 2026.