ΕΕ: Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα που πουλούσε πλαστά φάρμακα – Έρευνες και στην Ελλάδα

Σε πανευρωπαϊκή επιχείρηση για την εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος που διακινούσε πλαστά φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής συμμετείχε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο ευρωπαϊκής εντολής έρευνας και υπό τον συντονισμό της Eurojust και της Europol.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η εγκληματική ομάδα εξαπατούσε πολίτες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, προωθώντας παράνομα προϊόντα ως δήθεν γνήσια φάρμακα για σοβαρές ασθένειες.

Η δράση της φέρεται να ξεκίνησε το 2019, ενώ τα μέλη της είχαν ιδρύσει εταιρείες μέσω των οποίων διακινούσαν περισσότερα από 400 συμπληρώματα χωρίς άδεια κυκλοφορίας.

Πώς λειτουργούσε η απάτη με τα πλαστά φάρμακα και συμπληρώματα σε πολλές χώρες της ΕΕ

Η διάθεση των προϊόντων γινόταν μέσω εκατοντάδων ιστοσελίδων και λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους δράστες να χρησιμοποιούν φωτογραφίες διάσημων προσώπων και ανύπαρκτων γιατρών προκειμένου να παραπλανήσουν τα θύματά τους

Κατά τη διάρκεια της συντονισμένης επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 113 χώρους σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία, κατά τις οποίες συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της ομάδας. Παράλληλα, απενεργοποιήθηκαν 196 ιστότοποι στη Ρουμανία που χρησιμοποιούνταν για τη διάθεση των προϊόντων ενώ κατασχέθηκε και μεγάλη ποσότητα των παράνομων συμπληρωμάτων, τα περισσότερα από τα οποία στην κεντρική αποθήκη της εγκληματικής ομάδας στη Βουλγαρία.

Επιπλέον, δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας 1,8 εκατ. ευρώ στην Πολωνία, ενώ ο παράνομος τζίρος της οργάνωσης εκτιμάται ότι έφθανε τα 240 εκατ. ευρώ.

Στην Ελλάδα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, συμμετείχαν σε έρευνα σε εταιρεία logistics στην Αττική για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων.

Σημειώνεται ότι, στην επιχείρηση συμμετείχαν Αρχές από τη Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρο, Τσεχία, Λετονία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Εσθονία, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβακία, Ισπανία, Μολδαβία.