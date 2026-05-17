CAFE MELI
Europlan
ΔΙΕΘΝΗ

ΕΕ: Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα που πουλούσε πλαστά φάρμακα – Έρευνες και στην Ελλάδα

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 17 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 17/05/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
NOVA
farmako
Palermo TECH HUB
Cosmos

Σε πανευρωπαϊκή επιχείρηση για την εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος που διακινούσε πλαστά φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής συμμετείχε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο ευρωπαϊκής εντολής έρευνας και υπό τον συντονισμό της Eurojust και της Europol.

ΧΡΥΣΟΣ

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η εγκληματική ομάδα εξαπατούσε πολίτες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, προωθώντας παράνομα προϊόντα ως δήθεν γνήσια φάρμακα για σοβαρές ασθένειες.

Η δράση της φέρεται να ξεκίνησε το 2019, ενώ τα μέλη της είχαν ιδρύσει εταιρείες μέσω των οποίων διακινούσαν περισσότερα από 400 συμπληρώματα χωρίς άδεια κυκλοφορίας.

SUNSTOP

Πώς λειτουργούσε η απάτη με τα πλαστά φάρμακα και συμπληρώματα σε πολλές χώρες της ΕΕ
Η διάθεση των προϊόντων γινόταν μέσω εκατοντάδων ιστοσελίδων και λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους δράστες να χρησιμοποιούν φωτογραφίες διάσημων προσώπων και ανύπαρκτων γιατρών προκειμένου να παραπλανήσουν τα θύματά τους

Κατά τη διάρκεια της συντονισμένης επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 113 χώρους σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία, κατά τις οποίες συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της ομάδας. Παράλληλα, απενεργοποιήθηκαν 196 ιστότοποι στη Ρουμανία που χρησιμοποιούνταν για τη διάθεση των προϊόντων ενώ κατασχέθηκε και μεγάλη ποσότητα των παράνομων συμπληρωμάτων, τα περισσότερα από τα οποία στην κεντρική αποθήκη της εγκληματικής ομάδας στη Βουλγαρία.

Επιπλέον, δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας 1,8 εκατ. ευρώ στην Πολωνία, ενώ ο παράνομος τζίρος της οργάνωσης εκτιμάται ότι έφθανε τα 240 εκατ. ευρώ.

Στην Ελλάδα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, συμμετείχαν σε έρευνα σε εταιρεία logistics στην Αττική για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων.

Σημειώνεται ότι, στην επιχείρηση συμμετείχαν Αρχές από τη Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρο, Τσεχία, Λετονία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Εσθονία, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβακία, Ισπανία, Μολδαβία.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 17 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 17/05/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

cuba

Η Κούβα μοιράζει οδηγό προστασίας για τους πολίτες σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης

17 Μαΐου 2026
16052026

Ελλάδα-Γερμανία: Αλλάζοντας το μέλλον των ΑμεΑ

16 Μαΐου 2026
15052026

Η Ευρώπη, η νεολαία και η δημοκρατία υπό απειλή

15 Μαΐου 2026

Δημογραφικό: Τρία στα τέσσερα νοικοκυριά δεν έχουν παιδιά – Σε σταυροδρόμι η Ευρώπη

14 Μαΐου 2026

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: «Στερεύει» η παγκόσμια αγορά πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

13 Μαΐου 2026
polymarket

«Αγορά προβλέψεων»: Στοιχηματίζοντας στον θάνατο

13 Μαΐου 2026
nuclear submarine

Πυρηνικά παιχνίδια ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ: «Θα εμπλουτίσουμε ουράνιο στο 90%» απειλεί η Τεχεράνη

12 Μαΐου 2026
mother day

Μάνα… χρόνια σου πολλά | Σήμερα η γιορτή της μητέρας

10 Μαΐου 2026
europe flags

9 Μαίου: Ημέρα της Ευρώπης

9 Μαΐου 2026

«Στρατηγική κατά της φτώχειας» υπόσχεται η ΕΕ

8 Μαΐου 2026
Back to top button