Διπρόσωπος Τραμπ: Χθες απειλούσε την Τουρκία και σήμερα θέλει συνεργασία

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι είπε στον τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης των δύο ανδρών χθες Δευτέρα πως βλέπει «μεγάλες δυνατότητες για τη σημαντική επέκταση» της συνεργασίας ως προς την οικονομική ανάπτυξη ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Τουρκία.

Σε ανάρτησή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter ο Τραμπ ανέφερε επίσης πως συζήτησε με τον Ερντογάν τις «τελευταίες δύο εβδομάδες επιτυχίας στην μάχη εναντίον των υπολειμμάτων του ΙΚΙΛ» και «την ασφαλή ζώνη 30 χιλιομέτρων» που θέλει να δημιουργηθεί στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας για να προστατευθούν οι Κούρδοι, σύμμαχοι της Ουάσινγκτον στον πόλεμο εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Όπως συνηθίζει, ο Τραμπ χρησιμοποίησε στο tweet το αρκτικόλεξο της παλιότερης ονομασίας του ΙΚ (Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και στον Λεβάντε).

Μία ημέρα πριν μιλήσει περί «μεγάλων δυνατοτήτων» στη διμερή συνεργασία για την «οικονομική ανάπτυξη», ο Τραμπ απείλησε, και πάλι μέσω Twitter, να «καταστρέψει» την οικονομία της Τουρκίας, αν επιτεθεί στους Κούρδους. Ο Ρεπουμπλικάνος ανήγγειλε ότι «ξεκινά» η αποχώρηση των περίπου 2.000 αμερικανών ΗΠΑ θα συνεχίσουν να πλήττουν τους τζιχαντιστές του ΙΚ στη χώρα.

Η κουρδική παραστρατιωτική οργάνωση Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG) αποτέλεσε την αιχμή του δόρατος στις επιχειρήσεις του διεθνούς συνασπισμού εναντίον των τζιχαντιστών. Ελέγχει μεγάλο μέρος της βόρειας Συρίας. Ο Ερντογάν έχει διαμηνύσει ότι σκοπεύει να τη συντρίψει, καθώς η κυβέρνησή του διατείνεται ότι αποτελεί τον συριακό βραχίονα της οργάνωσης Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK), η οποία διεξάγει ανταρτοπόλεμο στην τουρκική επικράτεια από το 1984.

Spoke w/ President Erdogan of Turkey to advise where we stand on all matters including our last two weeks of success in fighting the remnants of ISIS, and 20 mile safe zone. Also spoke about economic development between the U.S. & Turkey – great potential to substantially expand!

