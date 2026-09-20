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Deutsche Welle: Δεν θα σταματήσει τελικά το ελληνικό πρόγραμμα

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 20 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 20/09/2026
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Τη συνέχιση της λειτουργίας του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle αποφάσισε χθες, Παρασκευή, το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο του γερμανικού φορέα, ακυρώνοντας την απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου, που προέβλεπε το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας στις αρχές του 2027, μετά από 62 χρόνια ζωής.

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Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ΑΠΕ ΜΠΕ, η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τα μέλη του συμβουλίου, ενώ είχε προηγηθεί σειρά παρεμβάσεων υπέρ της διατήρησης του ελληνικού προγράμματος από την πλευρά της Αθήνας, ακόμα και στο επίπεδο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος είχε θέσει το ζήτημα στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

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Πώς η ελληνική πλευρά απέτρεψε το κλείσιμο του ελληνικού προγράμματος

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Αφότου ο πρωθυπουργός έθεσε το ζήτημα της συνέχισης του Ελληνικού Προγράμματος στον καγκελάριο, υπήρξε σειρά επαφών μεταξύ στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και των Χριστιανοδημοκρατών (CDU), ιδιαίτερα στο συνέδριο του γερμανικού κόμματος τον Φεβρουάριο, όπου οι βουλευτές Τάσος Χατζηβασιλείου και Φίλιππος Φόρτωμας μετέβησαν στη Γερμανία και έθεσαν το ζήτημα σε όλους τους συνομιλητές τους.

Η ελληνική προσπάθεια συνεχίστηκε μέσω του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, όπου δραστηριοποιήθηκε πρωτίστως ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, ώστε να γίνονται τακτικά κρούσεις προς το CDU.

Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική πλευρά οικοδόμησε και συμμαχίες με πρόσωπα-κλειδιά, που συνέβαλαν ιδιαίτερα στο να διαχυθεί το μήνυμα υπέρ της συνέχισης του Ελληνικού Προγράμματος, όπως ο επικεφαλής της ελληνογερμανικής ομάδας φιλίας στη βουλή της Γερμανίας, Τόμας Ράχελ, ο πρώην διευθυντής του ιδρύματος Αντενάουερ στην Αθήνα, Μάριαν Βεντ και ο Μητροπολίτης Γερμανίας κ.κ. Αυγουστίνος, όπως και ο Πρόεδρος του Γερμανοελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου Φαίδων Κοτσαμπόπουλος.

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Πηγή
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 20 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 20/09/2026
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