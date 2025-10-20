Αγωνία για την εκεχειρία στη Γάζα μετά την επίθεση της Χαμάς και τα Ισραηλινά αντίποινα

Η εύθραυστη εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας δοκιμάστηκε ξανά τις τελευταίες ώρες, όταν η Χαμάς επιτέθηκε σε ισραηλινούς στρατιώτες στην περιοχή της Ράφα, προκαλώντας την άμεση στρατιωτική απάντηση του Ισραήλ.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Από τους βομβαρδισμούς που ακολούθησαν, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 47 άτομα, κυρίως άμαχοι, ενώ οι δύο πλευρές συμφώνησαν τελικά να επαναφέρουν την κατάπαυση του πυρός.

Επίθεση στη Ράφα και ισραηλινά αντίποινα

Η επίθεση της Χαμάς εναντίον ισραηλινών στρατιωτών κοντά στη Ράφα χαρακτηρίστηκε από το Τελ Αβίβ ως «σοβαρή παραβίαση» της εκεχειρίας. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν. Ως απάντηση, το Ισραήλ εξαπέλυσε εκτεταμένες αεροπορικές επιδρομές στη νότια και κεντρική Γάζα, με στόχους υποδομές που φέρονται να ανήκουν στη Χαμάς.

Παλαιστινιακές αρχές αναφέρουν ότι από τους βομβαρδισμούς σκοτώθηκαν τουλάχιστον 47 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες, ενώ μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται γυναίκες και παιδιά. Η τοπική διοίκηση της Γάζας κάνει λόγο για τουλάχιστον 47 παραβιάσεις της εκεχειρίας τις τελευταίες ημέρες, με πάνω από 140 τραυματίες.

Παρά την ένταση, η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι η εκεχειρία τίθεται ξανά σε ισχύ, έπειτα από αμερικανικές παρεμβάσεις, και ότι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας θα συνεχιστεί κανονικά.

Τραμπ: Η κατάπαυση του πυρός του Ισραήλ και της Χαμάς παραμένει σε ισχύ

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Κυριακή ότι η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς παραμένει σε ισχύ, παρότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν δεκάδες επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας κάνοντας λόγο για παραβιάσεις της εκεχειρίας από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα σκοτώνοντας τουλάχιστον 45 ανθρώπους, σύμφωνα με την πολιτική προστασία.

«Ναι, είναι», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους ερωτηθείς αν η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ.

Άφησε εξάλλου να εννοηθεί ότι η ηγεσία της Χαμάς δεν ενεπλάκη στις καταγγελθείσες από το Ισραήλ παραβιάσεις της ανακωχής και κατηγόρησε «ορισμένους αντάρτες στις τάξεις της οργάνωσης».

«Θέλουμε να εξασφαλίσουμε πως όλα θα γίνουν ειρηνικά με τη Χαμάς», είπε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος.

Όπως γνωρίζετε, είναι αρκετά ανεξέλεγκτοι. Άνοιξαν πυρ, και νομίζουμε πως οι ηγέτες τους μάλλον δεν ενεπλάκησαν», πρόσθεσε.

Προτού πάρει τον λόγο ο πρόεδρος Τραμπ, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς φάνηκε να υποβαθμίζει το ξέσπασμα νέων εχθροπραξιών στη Λωρίδα της Γάζας, δηλώνοντας σε δημοσιογράφους πως η κατάπαυση του πυρός έχει «τα πάνω της και τα κάτω της».

«Η Χαμάς θα ανοίξει πυρ εναντίον του Ισραήλ. Το Ισραήλ θα πρέπει να ανταποδώσει», είπε.

«Θεωρούμε ότι η κατάπαυση του πυρός είναι η καλύτερη ευκαιρία για διαρκή ειρήνη. Αλλά ακόμη κι αν τη φέρει, θα έχει τα πάνω της και τα κάτω της και θα πρέπει να επιτηρούμε την κατάσταση», συμπλήρωσε ο αντιπρόεδρος Βανς.

Αμερικανική παρέμβαση και επόμενα βήματα

Στο Ισραήλ αναμένονται σήμερα ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, απεσταλμένοι της αμερικανικής κυβέρνησης, οι οποίοι θα έχουν συνομιλίες με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και ανώτατους αξιωματούχους για τη σταθεροποίηση της εκεχειρίας και το μεταπολεμικό σχέδιο για τη Γάζα.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στην αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον νότιο τομέα, στη δημιουργία διεθνούς διοικητικού φορέα για τη διακυβέρνηση της Γάζας και στη διασφάλιση της συνέχισης της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η Ουάσινγκτον επιδιώκει επίσης να εξασφαλίσει τη συνεργασία της Χαμάς σε θέματα όπως η επιστροφή των σορών των ομήρων, η αποστράτιωτικοποίηση της οργάνωσης και η αποδοχή διεθνούς επιτήρησης στη μεταβατική φάση.

Εύθραυστη ισορροπία

Παρά την προσωρινή ηρεμία, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Το Ισραήλ έχει ξεκαθαρίσει ότι το πέρασμα της Ράφα με την Αίγυπτο θα παραμείνει κλειστό έως ότου ολοκληρωθεί η επιστροφή των σορών των ομήρων, ενώ η Χαμάς δηλώνει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί πλήρη αποστράτιωτικοποίηση.

Οι διεθνείς αναλυτές προειδοποιούν ότι, χωρίς σαφές σχέδιο διακυβέρνησης και ανοικοδόμησης, η εκεχειρία δύσκολα θα αντέξει. Η επίσκεψη των Αμερικανών διαπραγματευτών θεωρείται κρίσιμη για να διατηρηθεί η εύθραυστη συμφωνία και να αποφευχθεί νέα έκρηξη βίας.