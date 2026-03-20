Η Άγκυρα ως σημαιοφόρος του μουσουλμανικού κόσμου

Περιοδεία-εξπρές του Χακάν Φιντάν σε αραβικές και μουσουλμανικές χώρες, με στόχο την κατοχύρωση του ηγετικού ρόλου της Τουρκίας στις προσπάθειες για υπέρβαση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

20 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 20/03/2026
Σε μια κρίσιμη φάση για την πορεία των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και ενώ το Ιράν συνεχίζει να πλήττει χώρες του Κόλπου, οι υπουργοί Εξωτερικών από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, συναντήθηκαν χθες στο Ριάντ για συνομιλίες, προκειμένου να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα τους.

Χαρακτηριστικό της επικίνδυνης αστάθειας στην περιοχή ήταν το γεγονός ότι, ενώ γινόταν η συνάντηση, το Ιράν εκτόξευσε πύραυλο προς το Ριάντ, με αποτέλεσμα οι συμμετέχοντες να μεταφερθούν σε καταφύγια.

Προσπάθειες αναβάθμισης του ρόλου της Τουρκίας

Πριν από δύο ημέρες, στο πλαίσιο κοινής συνέντευξης Τύπου με την Καναδή υπουργό Εξωτερικών Ανίτα Ανάντ, ο Χακάν Φιντάν προετοίμασε το έδαφος για ένα νέο ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η τουρκική πλευρά μέσα από ειρηνευτικές πρωτοβουλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Στην ευρεία συνάντηση που διεξήχθη στο Ριάντ ο Φιντάν βρέθηκε με τους υπουργούς Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, του Πακιστάν, της Ιορδανίας και του Αζερμπαϊτζάν. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές τα βασικά μηνύματα που μετέφερε ο Τούρκος υπουργός στους συνομιλητές του απηχούν τις ως τώρα τοποθετήσεις του προέδρου Ερντογάν – δηλαδή την επίλυση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων και ειρηνευτικών μεθόδων.

Παράλληλα, η τουρκική πλευρά προειδοποιεί πως, εάν ο πόλεμος συνεχιστεί, θα μπορούσε να προκαλέσει μόνιμη και ανεπανόρθωτη ζημιά στις χώρες της περιοχής, επισημαίνοντας επιπλέον και την ανάγκη για τις χώρες της περιφέρειας να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, προκειμένου να αποφευχθεί η εξάπλωση του πολέμου. Ένδειξη για το γεγονός ότι η Άγκυρα είναι αποφασισμένη για μια νέα ειρηνευτική διαδικασία αποτέλεσε και το γεγονός ότι ο Φιντάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί, σχετικά με την πορεία της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

