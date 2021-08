Αφγανιστάν | Έπεσε χωρίς αντίσταση και η Καμπούλ

«Η μετάβαση της εξουσίας θα γίνει ειρηνικά» λέει ο υπουργός Εσωτερικών – Διπλωμάτες των ΗΠΑ απομακρύνονται με ελικόπτερο – Η Ε.Ε. προσπαθεί να απομακρύνει τους πολίτες της – Η Ρωσία δεν σκέφτεται να εκκενώσει την πρεσβεία της – Χάος στις τράπεζες και στα αεροδρόμια της Καμπούλ – Ανάλυση: Μία προβλέψιμη καταστροφή με γεωπολιτικές προεκτάσεις

«Το Αφγανιστάν θα έχει μια ειρηνική μετάβαση εξουσίας προς μια μεταβατική κυβέρνηση». Με αυτά τα λόγια διά στόματος υπουργού Εσωτερικών, η αφγανική κυβέρνηση παραδέχεται την ήττα της από τους Ταλιμπάν, οι οποίοι μέσα σε λιγότερο από δέκα μέρες από την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη χώρα, κατάφεραν να φτάσουν στην πρωτεύουσα.

Θα έλεγε, μάλιστα, κανείς, ότι ορισμένες πόλεις στο διάβα των αφγανών ανταρτών, «έπεσαν» τόσο εύκολα και αμαχητί, που ήταν λες και οι Ταλιμπάν έκαναν τον… γύρο του θριάμβου μέχρι να φτάσουν στην Καμπούλ.

«Οι πολίτες δεν πρέπει να ανησυχούν, η πόλη είναι ασφαλής, οποιοσδήποτε προκαλεί αναταραχή στην πόλη θα αντιμετωπιστεί βάσει του νόμου», είπε ο Αμπντούλ Σατάρ Μιρζακουάλ. «Η ασφάλεια της πόλης είναι εγγυημένη, δεν θα υπάρξει επίθεση εναντίον της πόλης και έχει συμφωνηθεί πως η μετάβαση της εξουσίας θα γίνει με ειρηνικό τρόπο».

Την ίδια στιγμή διπλωμάτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζήτησαν ασφαλές καταφύγιο, ενώ οι ΗΠΑ απομάκρυναν τους διπλωμάτες τους από την πρεσβεία με ελικόπτερο Σινούκ. Επίσης σύμφωνα με τα όσα δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος, οι ΗΠΑ είναι απίθανο να αλλάξουν τη στρατιωτική στρατηγική τους στην Καμπούλ, εκτός αν οι Ταλιμπάν επηρεάσουν την εκκένωση της πρεσβείας.

Ο αξιωματούχος, που δεν θέλησε να κατονομαστεί, δήλωσε πως οι ΗΠΑ δεν έχουν μέχρι στιγμής δει τους Ταλιμπάν να εισέρχονται στην Καμπούλ με σημαντικές δυνάμεις.

Ο πρόεδρος Γάνι ζητάει από τις δυνάμεις ασφαλείας να διασφαλίσουν τη δημόσια τάξη στην Καμπούλ

Ο πρόεδρος του Αφγανιστάν Άσραφ Γάνι ζήτησε σήμερα από τις δυνάμεις ασφαλείας να εγγυηθούν την «ασφάλεια όλων των πολιτών» διασφαλίζοντας τη δημόσια τάξη στην Καμπούλ.

«Έδωσα εντολή στις δυνάμεις ασφαλείας (…) να εγγυηθούν την ασφάλεια όλων των συμπολιτών μας. Αποτελεί ευθύνη μας και θα το κάνουμε με την καλύτερο δυνατό τρόπο. Οποιοσδήποτε σκεφθεί να προκαλέσει χάος ή να λεηλατήσει θα αντιμετωπιστεί με βία», δήλωσε ο επικεφαλής του αφγανικού κράτους, σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα που εστάλη στον Τύπο.

Η Μόσχα δεν προβλέπει την εκκένωση της πρεσβείας της στην Καμπούλ και εργάζεται για μια έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας

Η Ρωσία εργάζεται με άλλες χώρες για τη διεξαγωγή μιας έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με αντικείμενο το Αφγανιστάν, όπως έγινε σήμερα γνωστό από έναν αξιωματούχο του υπουργείου Εξωτερικών.

«Εργαζόμαστε σε αυτό», δήλωσε ο Ζαμίρ Καμπούλοφ, σε ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, διαβεβαιώνοντας πως η συνεδρίαση αναμένεται να διεξαχθεί σύντομα.

Η Ρωσία βρίσκεται ανάμεσα σε χώρες που έλαβαν εγγυήσεις εκ μέρους των Ταλιμπάν, σε σχέση με την ασφάλεια των πρεσβειών τους, εξήγησε σήμερα ο Καμπούλοφ. Υπογράμμισε δε ότι «καμία εκκένωση» της διπλωματικής αποστολής της χώρας του δεν προβλέπεται.

«Λάβαμε εγγυήσεις πριν από κάποιο καιρό. Η Ρωσία δεν είναι η μόνη που τις έλαβε», διευκρίνισε, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosty.

Ο Αλί Άχμαντ Τζαλαλί, πρώην υπουργός Εσωτερικών, θα τεθεί πιθανόν επικεφαλής μιας προσωρινής αφγανικής διοίκησης

Ο Αλί Άχμαντ Τζαλαλί, ένας ακαδημαϊκός με έδρα τις ΗΠΑ και πρώην υπουργός Εσωτερικών του Αφγανιστάν, είναι πιθανόν να οριστεί επικεφαλής μιας προσωρινής διοίκησης στην Καμπούλ

, ανέφεραν τρεις διπλωματικές πηγές.

Δεν είναι μέχρι στιγμής σαφές εάν οι Ταλιμπάν έχουν δώσει το τελικό «ναι» στον διορισμό του Τζαλαλί, όπως είχε θεωρηθεί ως ένα ενδεχομένως αποδεκτό πρόσωπο για την επίβλεψη της μετάβασης της εξουσίας, σύμφωνα με τις πηγές.

Ο πάπας εκφράζει την “ανησυχία” του και απευθύνει έκκληση για “διάλογο”

Ο πάπας Φραγκίσκος εξέφρασε σήμερα την «ανησυχία» του σε σχέση με την κατάσταση στο Αφγανιστάν και απηύθυνε έκκληση για «διάλογο» με στόχο την επίλυση της κρίσης.

«Συμμερίζομαι την ομόφωνη ανησυχία σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν», δήλωσε ο ποντίφικας, κατά τη διάρκειας της παραδοσιακής δημόσιας προσευχής στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, απευθύνοντας έκκληση ο κόσμος να προσευχηθεί «προκειμένου να σταματήσει η βοή των όπλων και να μπορέσουν να βρεθούν λύσεις στο τραπέζι του διαλόγου».

«Μονάχα με αυτόν τον τρόπο ο πληθυσμός που έχει μαρτυρήσει σε αυτήν τη χώρα, άνδρες, γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι, θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, να ζήσουν ειρηνικά και με ασφάλεια, με πλήρη κι αμοιβαίο σεβασμό», συμπλήρωσε.

Χάος στην Καμπούλ

Από το πρωί επικρατεί χάος στην αφγανική πρωτεύουσα και έχουν σχηματιστεί τεράστιες ουρές έξω από τράπεζες όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο που ακολουθεί:

#UPDATES "We woke up this morning to the Taliban white flags all over the city. They entered without fighting," says Jalalabad resident, confirming Taliban claim on social media, effectively leaving Kabul as last major urban area under government control pic.twitter.com/xPxRJvKbSo

— AFP News Agency (@AFP) August 15, 2021