Αφγανιστάν | Εκρήξεις έξω από το αεροδρόμιο – Τουλάχιστον 13 νεκροί

Επίθεση αυτοκτονίας, λένε οι Αμερικανοί – Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο και για «πολλούς τραυματίες»- Πυρά κατά ιταλικού C-130 νωρίτερα, προκάλεσαν πανικό – Λίγες ώρες νωρίτερα, το Λονδίνο ανακοίνωνε ότι είχε πληροφορίες για επικείμενη επίθεση αυτοκτονίας

Πανικός επικράτησε έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, λόγω επίθεσης αυτοκτονίας που σημειώθηκε ενώ πλήθος κόσμου επιχειρούσε να διαφύγει από το Αφγανιστάν. Πηγές κάνουν λόγο για πάνω από 10 νεκρούς, ενώ οι τραυματίες είναι πολλοί, όπως προκύπτει και από τα βίντεο στα οποία φαίνεται τα ασθενοφόρα να παραλαμβάνουν πολλούς τραυματίες.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο Τζο Μπάιντεν, ενώ το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν τραυματίες.

Δημοσιογράφος του Fox News δήλωσε ότι τουλάχιστον τρεις Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν, ενώ αξιωματούχος των Ταλιμπάν είπε ότι τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και παιδιά.

Oι Ταλιμπάν δείχνουν το Ισλαμικό Κράτος πίσω από την επίθεση.

Μέχρι στιγμής, γίνονται αναφορές για δεκάδες τραυματίες. Λίγη ώρα μετά τις δύο εκρήξεις, Αμερικανοί αξιωματούχοι μίλησαν για επίθεση αυτοκτονίας.

Update: Several people wounded in the blast close to Kabul airport have been taken to Emergency Hospital. #Afghanistan pic.twitter.com/qjdI4o7aGF

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε, νωρίτερα, ότι σημειώθηκαν δύο εκρήξεις έξω από το αεροδρόμιο.

Η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε σε κέντρο ελέγχου έξω από την κεντρικη πύλη Abbey Gate του αεροδρομίου, που παλαιότερα βρισκόταν ο βρετανικός στρατός, ενώ αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για «πολλούς τραυματίες».

Αξιωματούχος ανέφερε πως τα θύματα είναι κυρίως μεταξύ Αφγανών, ενώ γίνεται λόγος από τη Wall Street Journal για τρεις τραυματίες Αμερικανούς πεζοναύτες.

A heavy explosion happened near Kabul airport.

Sources confirmed the explosion and said there are no details about the casualties yet.#Kabulairport #kabulAirportExplosion #Afghanistan #Afganistan pic.twitter.com/czibG2mulq

