9 Τούρκοι νεκροί – Συνετρίβη στρατιωτικό ελικόπτερο

Εννέα Τούρκοι στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν σήμερα μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου, όπου επέβαιναν, στη νοτιοανατολική Τουρκία, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας, κάνοντας λόγο για ένα «δυστύχημα».

«Εννέα ήρωες στρατιώτες έπεσαν ως μάρτυρες και τέσσερις τραυματίστηκαν σε αυτό το δυστύχημα», αναφέρει το υπουργείο σε ένα δελτίο τύπου, διευκρινίζοντας πως το ελικόπτερο συνετρίβη στην περιοχή του Μπιτλίς.

#BREAKING 9 military personnel martyred, 4 others injured when military helicopter crashes in eastern Turkey: National Defense Ministry

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) March 4, 2021