1700 χρόνια από τη Σύνοδο της Νίκαιας

Είναι το κεντρικό θέμα της φετινής Οικουμενικής Συνόδου, η συνεργασία μεταξύ των χριστιανικών εκκλησιών. Και για τον κεντρικό εορτασμό, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα ταξιδέψει με ελικόπτερο αυτή την Παρασκευή (28 Νοεμβρίου) από την Κωνσταντινούπολη στο Ιζνίκ, μια πόλη με λίγο πάνω από 40.000 κατοίκους. Το σημερινό Ιζνίκ ονομαζόταν Νίκαια στην αρχαιότητα. Εκεί, πριν από 1700 χρόνια, έλαβε χώρα η Σύνοδος της Νίκαιας.

Αυτή η σημαντική εκκλησιαστική συγκέντρωση στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία υπό τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο το 325 θεωρείται καθοριστικό στάδιο για την ανάπτυξη της Εκκλησίας. Διαμόρφωσε βασικές πτυχές της σημερινής χριστιανικής πίστης. Ακόμα και 1700 χρόνια αργότερα, οι Χριστιανοί σε όλον τον κόσμο εξακολουθούν να προσεύχονται με βάση αυτά που περίπου 200 επίσκοποι διατύπωσαν και καθιέρωσαν στη Νίκαια.

Η μόνη σύνοδος πριν από τα σχίσματα

Στη Νίκαια, οι Χριστιανοί ήταν ενωμένοι. Τα διάφορα σχίσματα εντός των εκκλησιών συνέβησαν μόνο αργότερα. «Η Νίκαια ήταν η μόνη σύνοδος, δηλαδή η μόνη συνέλευση ουσιαστικά όλων των οργάνων της αρχαίας Εκκλησία, υπό την ηγεσία του αυτοκράτορα», εξηγεί ο Κρίστιαν Στολ, καθολικός θεολόγος από το Πάντερμπορν, σε συνέντευξή του στην DW.

Ο Στολ είναι επίσης διευθυντής του Ινστιτούτου Οικουμενισμού Γιόχαν Άνταμ Μέλερ, ενός σημαντικού ιδρύματος εντός της Καθολικής Εκκλησίας και σύμβουλος του Βατικανού σε οικουμενικά θέματα. Αυτό που ήταν συναρπαστικό ήταν το ιστορικό πλαίσιο του έτους 325. Η μεγάλη συνέλευση των εκκλησιαστικών εκπροσώπων συγκλήθηκε από τον κοσμικό ηγέτη.

Ο Κωνσταντίνος (γεννημένος μεταξύ 270 και 288 πέθανε το 337) ήταν Ρωμαίος αυτοκράτορας από το 306 και, από το 324, ηγεμόνας τόσο της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας όσο και της Ανατολικής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Είχε ασπαστεί κατηγορηματικά τον Χριστιανισμό το αργότερο το 324. Η Σύνοδος της Νίκαιας διευκρίνισε δύο θεμελιώδη σημεία διαφωνίας. Πρώτον, μετά από μακρά συζήτηση, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν σε μια κοινή ημερομηνία για το Πάσχα. Αυτό σήμαινε ότι η κεντρική χριστιανική γιορτή γιορταζόταν από όλους τους Χριστιανούς στον κόσμο εκείνη την εποχή την ίδια ημέρα.

Ποιος ήταν ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ;

Σε ένα άλλο σημείο, οι συμμετέχοντες στο συμβούλιο κατέληξαν σε μια απόφαση για το πώς πρέπει να κατανοηθεί το πρόσωπο του Ιησού από τη Ναζαρέτ. «Ακόμα και η Καινή Διαθήκη παρουσιάζει διαφορετικές απόψεις για αυτό», λέει ο Στολ. Επομένως, υπήρχαν «ορισμένες θεολογικές διαμάχες» στον αρχαίο κόσμο.

«Στη Νίκαια, συμφωνήθηκε ότι ο Χριστός μπορεί να ονομαστεί Θεός. Με την ίδια έννοια που οι πιστοί Χριστιανοί λένε για τον Θεό Πατέρα». Αυτό εξακολουθεί να υποστηρίζεται από όλα τα χριστιανικά δόγματα σήμερα. Το Σύμβολο της Νίκαιας αναφέρει ότι ο Ιησούς Χριστός, ως Υιός του Θεού, είναι Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού, γεννημένος, όχι δημιουργημένος, ομοούσιος με τον Πατέρα.

Όσον αφορά τη συγκεκριμένη τοποθεσία της συνάντησης των επισκόπων το 325, μέχρι τώρα έχουν γίνει μόνο υποθέσεις. Πιθανότατα δεν ήταν μία από τις δώδεκα περίπου εκκλησίες, τα ερείπια των οποίων βρίσκονται σήμερα στην πόλη Ιζνίκ. Μερικοί αρχαιολόγοι υποψιάζονται ότι ο τόπος συνάντησης είναι τώρα κάτω από το νερό, εξαιτίας σεισμών.

Σήμερα, έχουν απομείνει μόνο ερείπια και μερικές ταφόπλακες. «Η επέτειος είχε εκπληκτικά έντονη απήχηση στον ακαδημαϊκό χώρο και στις εκκλησίες», εξηγεί ο θεολόγος. Η ευκαιρία χρησιμοποιήθηκε συχνά για να επανεξεταστεί ο πυρήνας της χριστιανικής πίστης: η πίστη στον Ιησού ως τον Υιό του Θεού. Στις περισσότερες γερμανικές επισκοπές, καθώς και διεθνώς, φέτος πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις και συζητήσεις σχετικά με τη σημασία της επετείου.

Ο Στολ λέει ότι σε πολλές οικουμενικές εκδηλώσεις φέτος, ήταν «συγκινητικό» να βλέπουμε «πώς Χριστιανοί από πολύ διαφορετικές παραδόσεις ομολογούν μαζί αυτή την κοινή πίστη». Ο Στολ το βλέπει αυτό ως «ένδειξη ενότητας και συνύπαρξης», κάτι που «οι κοινωνίες που συγκλονίζονται από την πόλωση και τις συγκρούσεις χρειάζονται απεγνωσμένα». Επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας, ο Πάπας Φραγκίσκος εργαζόταν εδώ και χρόνια για τον κοινό εορτασμό των γεγονότων του έτους 325. Η ενότητα των Χριστιανών ήταν πολύ σημαντική για τον επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας, ο οποίος πέθανε τον Απρίλιο του 2025 σε ηλικία 88 ετών.

Τώρα, ο Πάπας Λέων ΙΔ έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Τον Μάιο, συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, Βαρθολομαίο (85), ο οποίος είχε έρθει στη Ρώμη για την ορκωμοσία του νέου Πάπα. Ο Λέων θα συναντηθεί με τον Ορθόδοξο ηγέτη αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της τριήμερης επίσκεψής του στην Τουρκία, στο Ιζνίκ και στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Στολ λέει ότι ο Πάπας Λέων ΙΔ έχει ήδη τονίσει τη σημασία της χριστιανικής ενότητας και της κοινής βάσης στη χριστιανική πίστη στο σύνθημά του: «In illo uno unum» (σε αυτό είμαστε ένα). «Ο Πάπας ήδη μεταφέρει αυτό το μήνυμα μαζί του όταν ταξιδεύει στον τόπο της Συνόδου της Νίκαιας», λέει ο Στολ. Σίγουρα θα το ανανεώσει εκεί.

Στοχασμός για τον παπικό αξίωμα

Λίγο πριν από την επίσκεψη του Πάπα, ο Καρδινάλιος Κουρτ Κοχ, ο οικουμενικός αξιωματούχος της Κούριας, σχολίασε τη συνάντηση στο Ιζνίκ σε συνέντευξή του στο Καθολικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η συμμετοχή του Λέοντα εκεί είχε «μεγάλη οικουμενική σημασία», δήλωσε ο υψηλόβαθμος Καθολικός κληρικός στο Βατικανό.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος είχε απευθύνει την πρόσκληση για τον εορτασμό σε ένα ευρύτερο οικουμενικό πλαίσιο. Κατά την άποψη του Κοχ, αυτή η συνάντηση θα μπορούσε επίσης να πυροδοτήσει περαιτέρω συζητήσεις σχετικά με μια νέα κατανόηση του παπισμού, η οποία στη συνέχεια θα κατανοηθεί οικουμενικά «ως υπηρεσία στην ενότητα».

Ωστόσο, παρά όλους τους επαίνους για τη συνάντηση μεταξύ του Πάπα Λέοντα και του Βαρθολομαίου στο Ιζνίκ και την παρουσία εκπροσώπων από άλλες εκκλησίες, ένα οδυνηρό ζήτημα παραμένει. Για χρόνια, ο διάλογος μεταξύ του Βατικανού και του Οικουμενικού Πατριάρχη με τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία έχει, αν όχι διακοπεί, τουλάχιστον ουσιαστικά σταματήσει.

Ως στενός σύμμαχος του Ρώσου Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν, ο Ρώσος Ορθόδοξος Πατριάρχης Κύριλλος ευλογεί επανειλημμένα τον πόλεμο του τελευταίου κατά της Ουκρανίας. Ο Πατριάρχης Μόσχας δείχνει επί του παρόντος ελάχιστο ενδιαφέρον για τον οικουμενισμό.