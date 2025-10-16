CAFE MELI
Γρηγόρης

ΔΙΕΘΝΗ

16 Οκτωβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Φαγητού

Η Παγκόσμια Ημέρα Φαγητού είναι μια διεθνής ημέρα που γιορτάζεται κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο στις 16 Οκτωβρίου προς τιμή της ημερομηνίας ίδρυσης τού Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών το 1945.

Η ημέρα γιορτάζεται ευρέως από πολλούς άλλους οργανισμούς που ασχολούνται με την επισιτιστική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένου τού Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος και τού Διεθνούς Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το θέμα τής Παγκόσμιας Ημέρας Φαγητού για το 2014 ήταν η οικογενειακή γεωργία: «Η διατροφή τού κόσμου, η φροντίδα για τη γη». Το 2015 ήταν η «Κοινωνική Προστασία και η Γεωργία: Σπάζοντας τον Κύκλο της Αγροτικής Φτώχειας». Το 2016 είναι η αλλαγή τού κλίματος: «Το κλίμα αλλάζει. Τρόφιμα και γεωργία πρέπει επίσης», το οποίο αντικατοπτρίζει το θέμα τού 2008 και τού 2002 και τού 1989 πριν από αυτό.

Προέλευση

Εθνική Επιτροπή Ηνωμένων Πολιτειών για την Παγκόσμια Ημέρα Φαγητού στην Ουάσινγκτον
Η Παγκόσμια Ημέρα Φαγητού (WFD) ιδρύθηκε από τις χώρες μέλη του FAO κατά την 20η Γενική Διάσκεψη του Οργανισμού τον Νοέμβριο του 1979. Η ουγγρική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον πρώην υπουργό Γεωργίας και Τροφίμων της Ουγγαρίας, Dr. Pál Romány, διαδραμάτισε ενεργό ρόλο κατά την 20ή σύνοδο της διάσκεψης του FAO και πρότεινε την ιδέα της γιορτής της ΟΠΥ παγκοσμίως. Από τότε παρατηρείται κάθε χρόνο σε περισσότερες από 150 χώρες, ευαισθητοποιώντας τα θέματα της φτώχειας και της πείνας.

Από το 1981, η Παγκόσμια Ημέρα Φαγητού έχει υιοθετήσει ένα διαφορετικό θέμα κάθε χρόνο, προκειμένου να τονίσει τους τομείς που απαιτούνται για δράση και να δώσει μια κοινή εστίαση.

Τα περισσότερα θέματα επικεντρώνονται στη γεωργία, επειδή μόνο οι επενδύσεις στη γεωργία – μαζί με την υποστήριξη της εκπαίδευσης και της υγείας – θα αντιστρέψουν αυτή την κατάσταση. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της επένδυσης θα πρέπει να προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα, με τις δημόσιες επενδύσεις να διαδραματίζουν καίριο ρόλο, ιδίως ενόψει της επίδρασης της διευκόλυνσης και τόνωσης των ιδιωτικών επενδύσεων.

