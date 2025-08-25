CAFE MELI
Τα θέλω του Πούτιν, που καλείται να υπογράψει η Ευρώπη

Μηνάς Ρασούλης 25/08/2025
Ο Τραμπ επεσήμανε , στην συνάντηση με τους ηγέτες των πρόθυμων Ευρωπαίων στην Ουάσιγκτον, ότι «είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις έναν πόλεμο αν δεν επιτεθείς», τονίζοντας ότι η Ουκρανία μόνο αμύνεται και ότι είναι πρακτικά αδύνατο να νικήσει κανείς τη Ρωσία με τέτοιες συνθήκες.

Τραμπ πιστεύει ότι η Ουκρανία θα πρέπει να συνάψει μια ειρηνευτική συμφωνία «ως επί το πλείστον» με τους όρους της Ρωσίας. Αμέσως μετά τη σύνοδο κορυφής, ο Τραμπ δήλωσε , ότι το αποτέλεσμα της ειρηνευτικής διαδικασίας εξαρτάται πλέον από τον Ουκρανό πρόεδρο , Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στην Ουάσινγκτον, ο Τραμπ στον Ζελένσκι και στους ηγέτες της ΕΕ ανακοίνωσε , ότι η Γαλλία, η Γερμανία και η Μεγάλη Βρετανία εξέφρασαν την επιθυμία τους να αναπτύξουν στρατεύματα για ειρηνευτική αποστολή στην Ουκρανία.

Ο ίδιος ο Τραμπ επανέλαβε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του ο αμερικανικός στρατός δεν θα σταλεί σε αυτή τη χώρα , αλλά θα προσφέρει μέσα για ενίσχυση της διοικητής μέριμνας των Ευρωπαίων.

Η υλοποίηση δε των συμφωνηθέντων θα είναι και η δύσκολη αποστολή των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, που σε πολλές θα φέρει εσωτερικές αντιδράσεις.

Μεγάλη συζήτηση γίνεται στην Γερμανία για μελλοντική συνεισφορά σε ειρηνευτική αποστολή στην Ουκρανία.
Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας (γερμ. Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD), έχει θέσει σαφή όρο για μια πιθανή ανάπτυξη των Γερμανών στρατιωτών της Bundeswehr για τη διασφάλιση της ειρήνης .
Δηλώνει , ότι και Αμερικανοί ένοπλοι στρατιώτες πρέπει να σταθμεύουν στην Ουκρανία παράλληλα με τους Γερμανούς στρατιώτες.

Η διαμάχη στην διαπραγμάτευση βρίσκεται στον Ντονμπάς, τη βιομηχανική περιοχή της Ουκρανίας που αποτελείται από το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ.

Στην περιοχή, κατοικούν περί τα 4 εκατομμύρια ρωσόφωνους και αποτέλεσε το πρώτο πεδίο πολεμικής αντιπαράθεσης , για την ασφάλεια και επικοινωνία από την στεριά της Κριμαίας, όταν η Ρωσία, μετά την προσάρτηση της , ενίσχυσε τις ένοπλες ομάδες των δύο περιφερειών.

Μετά από δημοψηφίσματα ο Πούτιν αναγνώρισε την «ανεξαρτησία» ολόκληρων των περιοχών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες αμερικανικών πηγών ο Ρώσος πρόεδρος πρότεινε στον Τραμπ να «παγώσει» τις πολεμικές επιχειρήσεις και ο Ζελένσκι θα παραδώσει τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς στη Μόσχα. Αυτό σημαίνει πρακτικά και παραχώρηση ουκρανικών εδαφών στα οποία ο ρωσικός στρατός δεν έχει καταφέρει να αποκτήσει ακόμα τον έλεγχο.

Επιπλέον προτείνει τη διατήρηση του ρωσικού ελέγχου στη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα , καθώς και την Κριμαία, που η Μόσχα θεωρεί «τετελεσμένο γεγονός».

Οι Ρώσοι λένε , ότι έκαναν κάποιες παραχωρήσεις στο τραπέζι παραδίνοντας εδάφη του Σούμι και Χάρκοβο , αλλά το Ντονέτσκ είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, καθώς και η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Δηλώσεις αξιωματούχων ενισχύουν τα σενάρια περί μιας άτυπης «συμφωνίας ανταλλαγής».

Πολλοί είναι εκείνοι που εκτιμούν αυτές τις ενέργειες , ότι θα εξασφαλίσουν μια εύθραυστη εκεχειρία, χωρίς ωστόσο να επιλύουν τις θεμελιώδεις διαφορές .

Η καλύτερη γραμμή για διαπραγμάτευση είναι και η γραμμή επαφής των αντιμαχόμενων. Οι επιθέσεις θα ενταθούν πριν πέσουν οι βροχές και τα χιόνια.

Θα χρειαστεί χρόνος διαπραγμάτευσης για να εξεταστούν όλες οι απαιτήσεις και των δύο πλευρών .

