ΔΙΕΘΝΗ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Συρία: Συμφωνία για Ομοσπονδία

09/10/2025
Αυτή την εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επαφές μεταξύ των αντιμαχόμενων μειονοτήτων της Συρίας με την συμβολή Αμερικανών Στρατιωτικών και διπλωματών.

Ο υπουργός Άμυνας της Συρίας, Μούρχεφ Αμπού Κάσρα, επιβεβαίωσε ότι τελικά συναντήθηκε, με τον ηγέτη των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων ( SDF + YPG/PYD), Μαζλούμ Άμπντι της στρατιωτικής οργάνωσης ομπρέλας , στην πρωτεύουσα Δαμασκό.

Με τις διαπραγματεύσεις Αμερικανών συνδέσμων, ήλθαν οι αντιμαχόμενες πλευρές σε συμβιβασμούς και επίσημα αναφέρθηκε, ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για συνολική κατάπαυση του πυρός σε όλους τους στρατιωτικούς άξονες , στις γραμμές αντιπαραθέσεων και τα σημεία ανάπτυξης, στη Βόρεια και Βορειοανατολική Συρία και ότι η συμφωνία αυτή θα αρχίσει να εφαρμόζεται αμέσως.

Εκτός από τον Μαζλούμ Αμπντί, στην αντιπροσωπεία των SDF συμμετείχαν και ο Ιλχάμ Άχμεντ, ο οποίος διορίστηκε επικεφαλής διαπραγματευτής για τις συνομιλίες με την κυβέρνηση της Δαμασκού, και η Ροχιλάτ Αφρίν, ηγετική μορφή της γυναικείας κουρδικής οργάνωσης.

Η κουρδική αντιπροσωπεία μεταφέρθηκε από μεσολαβητές στη Δαμασκό με αμερικανικά ελικόπτερα για να πραγματοποιηθεί η συνάντηση υπό την αιγίδα των ΗΠΑ .

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, σε αυτή τη σημαντική συνάντηση στη Δαμασκό παρευρέθηκαν επίσης, ο Σύρος Υπουργός Εξωτερικών Άσαντ Σαϊμπανί, ο Διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) στη Μέση Ανατολή, Μπραντ Κούπερ, και ο Αμερικανός διπλωμάτης υπεύθυνος για την Συρία Τομ Μπαράκ.

Ο κύριος σκοπός των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Δαμασκού και των συριακών αμυντικών δυνάμεων SDF, που διεξήχθησαν υπό την επίβλεψη των ΗΠΑ, ήταν η αντιμετώπιση των πρόσφατων εντάσεων και συγκρούσεων στο Χαλέπι, η συγκρότηση της νέας Βουλής χωρίς τους Κούρδους και Δρούζους, καθώς και η συζήτηση για την τελική ένταξη των δυνάμεων σε SDF υπό την αιγίδα του συριακού Υπουργείου Άμυνας προς επίτευξης κρατικής ομοσπονδίας.

Το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA ανακοίνωσε την Τρίτη ότι επιτεύχθηκε η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στις συνοικίες Σεΐχ Μακσούτ και Ασραφίγια του Χαλεπίου.

Στις συγκρούσεις που ξεκίνησαν γύρω στις 23:00 στις 6 Οκτωβρίου στις συνοικίες Ασραφίγια και Σεΐχ Μακσούντ του Χαλεπίου, η κουρδική οργάνωση YPG στόχευσε τις συριακές δυνάμεις του Αλ Τζουλάνι ασφαλείας και τους πολίτες με ελεύθερους σκοπευτές και επιθέσεις με καταιγισμό πυρών από όλμους σε πολυώροφα κτίρια.

Ο νέος πρόεδρος της Συρίας αλ Τζουλάνι οδεύει σε δημιουργία ομοσπονδίας προς επίτευξης μίας ειρηνικής Συρίας, γυρνώντας την πλάτη στις τουρκικές παραινέσεις για πολιτική απομόνωση του κουρδικού πληθυσμού, με αντάλλαγμα στρατιωτική βοήθεια.

09/10/2025
Photo of Μηνάς Ρασούλης

Μηνάς Ρασούλης

Μηνάς Ρασούλης Ταξίαρχος Τεθωρακισμένων ε.α. Τελείωσε το 1ο Πρακτικό Γυμνάσιο Αρρένων της Ιεράπετρας το 1976 και την Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1980, ως Ανθυπολοχαγός του Ιππικού και Τεθωρακισμένων. Εκπαιδεύτηκε στην Ανάλυση Πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Στρατηγείο του Στρασβούργου στην Γαλλία και στην Στρατιωτικοπολιτική Συνεργασία και Διαχείριση Κρίσεων σε Νατοϊκά Σχολεία της Γερμανίας. Έχει τελειώσει το Σχολείο Βαλκανικών Σπουδών της Θεσσαλονίκης. Υπηρέτησε σε μονάδες του όπλου του σε Έβρο και νησιά του Αιγαίου καθώς και στις Ειδικές Δυνάμεις. Υπηρέτησε στο Αναπτυσσόμενο Νατοϊκό Στρατηγείο της Θεσσαλονίκης ως Διευθυντής Πληροφοριών και ως Διευθυντής στην Στρατιωτικοπολιτική Συνεργασία καθώς και στην 1η Στρατιά στην Λάρισα. Έλαβε μέρος σε Νατοϊκές Αποστολές και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας, στην επιχείρηση ALBA στην Αλβανία το 1997, καθώς και στις παρακάτω χώρες, Ρουμανία, Γεωργία, Αρμενία και Τουρκία. Μιλάει Αγγλικά, Σερβικά και Κροατικά.

