Γιατί δεν συναντήθηκαν Μητσοτάκης και Ερντογάν

Τα ” ήρεμα νερά” την ελληνο-τουρκικών σχέσεων εδώ και δυόμισι χρόνια έχουν δώσει την θέση τους σε μία ταραγμένη περίοδο, λόγω των μονομερών ενεργειών της Τουρκίας σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο.

Σε αυτή την ατμόσφαιρα των διπλωματικών δυσκολιών η αποτυχία συνάντησης με τον Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έχει ακόμα περαιτέρω κλιμακώσει τις εντάσεις στην Άγκυρα.

Η αποτυχία συνάντησης με τον Έλληνα πρωθυπουργό, αλλά και την εν γένει συνολική αποτυχία των προσπαθειών της Τουρκίας, για την επίτευξη των στόχων της στα εξοπλιστικά προγράμματα, συνέβαλε και ο μεσολαβητικός ρόλο της, στην Συρία και την Γάζα , έχοντας πυροδοτήσει και συζητήσεις στο Τουρκικό κοινό, σχετικά με πιθανές νέες εντάσεις.

Η συνάντηση του Ερντογάν με τον Τραμπ και τις μουσουλμανικές χώρες την ίδια ημέρα της συνάντησης των δύο ηγετών Ελλάδας και Τουρκίας θεωρήθηκε μείζον γεγονός για την Τουρκία η οποία ήλπιζε σε ένα ποιο ενεργό ρόλο στο ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για την Γάζα.

Ο ρόλος της Τουρκίας ως μεσολαβητική χώρα έχει αποκλειστεί από το Ισραήλ και την Αμερική.

Ο Ερντογάν ήδη έχει εξοργιστεί από τις κινήσεις και προθέσεις της Ελλάδας και της Κύπρου για μία σειρά ενεργειών των, στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αλλά και με τον ελληνικό χάρτη θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, Διακήρυξη θαλάσσιων Πάρκων, αλλά και των θέσεων των , για την μελλοντική συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE.