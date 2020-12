Τα outfits του χειμώνα – 8 ιδέες για στυλ χωρίς κόπο

Eπιτέλους η θερμοκρασία άλλαξε, νιώθουμε πως ο χειμώνας μπήκε αρκετά επιθετικά και μπορούμε να φορέσουμε όλα αυτά τα κομμάτια που τόσο καιρό θέλαμε.

Eύκολα, πρακτικά looks που μπορούν να σταθούν από το πρωί μέχρι το βράδυ, τάσεις που επιτέλους μπορείς να υιοθετήσεις και κομμάτια κλειδιά που αξίζει να δώσεις έμφαση. Άντλησε έμπνευση από τις χειμερινές εμφανίσεις των celebrities και πάρε ιδέες για τέλεια σύνολα εντός αλλά και εκτός σπιτιού.

The shearling Jacket

H Kim Kardashian ποντάρει σε ένα aviator shearling Jacket που δεν πρέπει να λείπει από την χειμερινή σου γκαρνταρόμπα. Ένα κομμάτι που θα αναβαθμίσει ακόμη και το πιο μίνιμαλ σύνολο, αλλά θα σε κρατήσει και ζεστή.

Μινιμαλισμός

Η Rosie Huntington-Whiteley δημιουργεί ένα chic σύνολο με τα κομμάτια κλειδιά της σεζόν στις αποχρώσεις του μπεζ και του μαύρου. Οι μπότες απογειώνουν όλο το look.

To chic παλτό

Η Cindy Crawford μας αποδεικνύει πως όσα χρόνια και να περάσουν η σχέση της με την μόδα παραμένει αναλλοίωτη. Δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνη στις γήινες αποχρώσεις, επιβεβαιώνει πως ακόμη και το πιο απλό jeans μπορεί να απογειωθεί με ένα κλασσικό και chic παλτό.

Δώσε έμφαση στα υφάσματα

Η Celine Dion συνεχίζει να είναι ένα από τα σημαντικότερα fashion icons των τελευταίων χρόνων και φοράει το απόλυτο look για τα Χριστούγεννα. Ποντάροντας σε ένα μονοχρωματικό σύνολο σε κόκκινο χρώμα μας δείχνει πως μπορούν να συνδυαστούν πολλά υφάσματα μεταξύ τους και το αποτέλεσμα να είναι άρτιο.

Leather on leather

Tοtal leather look φοράει η Κendall Jenner και μας κάνει να θέλουμε να το αντιγράψουμε αμέσως. Επιλέγει μαύρο δερμάτινο παντελόνι και δερμάτινο πουκάμισο σε χακί χρώμα. Καιρός να φορέσεις ότι leather piece έχεις!

To knit φόρεμα

Για μια εντυπωσιακή εμφάνιση, η Gigi Hadid σου δείχνει το ιδανικό κομμάτι. Αν είχες στο μυαλό σου πως το πλεκτό φόρεμα είναι μόνο για τις πρωινές και casual εμφανίσεις σου, η Gigi σου προτείνει ακριβώς το αντίθετο.

Παλ αποχρώσεις

Παλ αποχρώσεις για να ξεφύγουμε λίγο από τα μουντά και dark χρώματα του χειμώνα is the way to go. Επένδυσε σε ένα jumper στην απόχρωση που σου φτιάχνει την διάθεση και δημιούργησε playful σύνολα όλο τον Χειμώνα. Η Kerry Washington σου δείχνει τον τρόπο.

Καρό

Μην φοβηθείς να φορέσεις καρό from head to toe. Δώσε προσοχή στα αξεσουάρ, στα παπούτσια και στην τσάντα σου έτσι ώστε να μη φαίνεται υπερβολικό το αποτέλεσμα.