Πώς θα πετύχουμε το πιο ανάλαφρο σπάσιμο στα μαλλιά μας

Ίσως ακούγεται «too much» όμως ισχύει, το επιτηδευμένο είναι ξεπερασμένο, σε οποιονδήποτε τομέα, από στιλ, μέχρι μακιγιάζ και μαλλιά.

Η φυσικότητα έχει την τιμητική της και κάθε γυναίκα ανάλογα με την ηλικία, το στιλ και τη διάθεση της καλείται να προσαρμοστεί στη μεγαλύτερη τάση της εποχής μας.

Ακόμα και στα μαλλιά, θέλουμε το φυσικό, θέλουμε το hairstyle που δεν έχουμε προσπαθήσει ιδιαίτερα για να το πετύχουμε -ή τουλάχιστον έτσι θα φαίνεται. Από το ίσιο μαλλί, που δε θέλουμε να είναι πρόκα, το χαλασμένο up do που αφήνουμε τούφες να πέσουν στο πρόσωπό μας, μέχρι το σπαστό, ανάλαφρο look. Σε καμία περίπτωση δεν εννοούμε μπούκλες ή σφιχτά μαλλιά που δεν είναι ελεύθερα και δεν έχουν κίνηση.

Αν υπάρχει ένα χτένισμα, που αρέσει σε όλες, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, αυτό είναι το σπαστό. Τα κυματιστά μαλλιά που έχουν κίνηση, που δεν έχουν όλες οι τούφες το ίδιο σπάσιμο και που, καθώς κινούμαστε, έχουν αέρα και διατηρούν το ανάλαφρο, χαλαρό, κυματιστό στιλ τους.

Ένα χτένισμα που δεν μπορούμε όλες να το πετύχουμε. Προσωπικά, μου έχει τύχει ακόμα και σε κομμωτήριο να ζητάω σπαστά μαλλιά και να φεύγω με μπούκλες, τύπου δεκαετίας 90, με τον όγκο στα μαλλιά μου να έχει περάσει σε άλλο επίπεδο.

Κάποια tutorials στοYouTube και συγκεκριμένα δύο, ήταν αρκετά χρήσιμα, αφού κατάφερα να συγκεντρώσω tips για να πετύχω αυτό το ανάλαφρο, ανεπιτήδευτο hairstyle.

Το πρώτο είναι της Negin Mirsalehi, της ιδρύτριας των προϊόντων Gisou – εξαιρετικά προϊόντα μαλλιών και ιδιαίτερα το λαδάκι. Η ίδια διαθέτει πλούσια μαλλιά και στο tutorial μάς δείχνει τρόπους για να έχουν τα μαλλιά της αυτό το σπάσιμο, χωρίς να είναι μπούκλες. Η ίδια ξεκινάει ισιώνοντας τα μαλλιά της και στη συνέχεια χρησιμοποιεί ψαλίδι:

Το δεύτερο tutorial είναι της Emily DiDonato, η οποία έχει πιο ατίθασα, άγρια μαλλιά. Χρησιμοποιώντας πρέσα, δείχνει πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσουμε απαλούς κυματισμούς:

Και στα δύο tutorials, οι YouTubers προτείνουν να χρησιμοποιήσουμε μία σειρά προϊόντων για τέλειο αποτέλεσμα. Εκτός από την πρέσα ή το ψαλίδι μαλλιών που πρέπει να διαθέτουμε, για επαγγελματικό αποτέλεσμα μπορούμε να εφαρμόσουμε και κάποια προϊόντα πριν αλλά και στο τέλος του χτενίσματος.

Πριν το Styling:

TRESemme Keratin Shine Heat Protect Spray: Ένα προϊόν θερμότητας προστατεύει τα μαλλιά από τις υψηλές θερμοκρασίες της πρέσας ή του ψαλιδιού μαλλιών.

Bumble and Bumble Surf Spray: Ένα salt spray θα ενισχύσει τους φυσικούς κυματισμούς των μαλλιών. και θα έχουν άγρια υφή οι άκρες, όπως έχουν μετά τις πρώτες βουτιές στη θάλασσα, το καλοκαίρι

Μετά το Styling:

Wella Professionals EIMI Super Set: Ένα hairspray θα διατηρήσει το hair look που δημιουργήσαμε αναλλοίωτο, για ώρες.