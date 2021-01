Απλές συμβουλές για την περιποίηση βλεφαρίδων

Ποιος δεν θέλει να έχει πυκνότερες βλεφαρίδες; Μας αρέσει να τις βάφουμε και να τις περιποιούμαστε

Οτιδήποτε, αρκεί να αποκτήσουμε αυτή την εντυπωσιακή όψη που αρέσει σε όλους και μεταδίδει καλή υγεία και αισιοδοξία. Όμως μια στιγμή! Δεν χρειάζεται να ξοδέψετε μια περιουσία σε καλλυντικά για να τις φροντίσετε. Ακολουθούν μερικά απλά σπιτικά κόλπα για να αποκτήσετε μακρύτερες και πυκνότερες βλεφαρίδες, τα οποία μπορείτε να εφαρμόζετε καθημερινά.

Συμβουλές για πυκνότερες βλεφαρίδες

Ξεκινήστε με καλή διατροφή

Ίσως να ανήκετε σε εκείνους τους ανθρώπους που έχουν μάλλον αραιές και αδύναμες βλεφαρίδες. Κανένα πρόβλημα, πολλές γυναίκες έχουν ανακαλύψει πώς να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Καταλαβαίνουμε, για παράδειγμα, ότι η πλειοψηφία των χαρακτηριστικών μας καθορίζεται από γενετικούς παράγοντες.

Τώρα, η τήρηση μιας συγκεκριμένης διατροφής και τα κατάλληλα κόλπα στο μακιγιάζ μπορεί να μας βοηθήσουν να αποκτήσουμε τις βλεφαρίδες που επιθυμούμε. Και όχι, δεν θα χρησιμοποιήσουμε καθόλου ψεύτικες βλεφαρίδες. Με λίγο χρόνο και καλές συνήθειες θα πετύχουμε το στόχο μας. Είναι καλύτερο να ξεκινήσουμε εκ των έσω.

Οι δερματολόγοι από το Madrid Institute of Dermatology and Aesthetic Surgery (MSDI) μάς θυμίζουν ότι μια καλά ισορροπημένη διατροφή, που περιέχει λίγα λιπαρά και πολλές βιταμίνες Α, Β, C και Ε θα μας βοηθήσει να έχουμε περισσότερες βλεφαρίδες, οι οποίες θα είναι πιο μακριές και πιο λαμπερές. Γιατί να μην ακολουθήσουμε τη συμβουλή τους;

Αμύγδαλα. Τι θα λέγατε να τρώγαμε απλώς έξι αμύγδαλα την ημέρα; Είναι πλούσια σε βιταμίνη Ε, τέλεια για τη θρέψη των θυλάκων της τρίχας των βλεφαρίδων σας. Περιέχουν επίσης πολυφαινόλη, μια αντιοξειδωτική ουσία που προλαμβάνει την εξασθένηση και την πτώση των βλεφαρίδων.

Ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο δυναμώνει τις βλεφαρίδες και εξασφαλίζει στο σώμα άφθονη βιταμίνη Ε, καθώς και αντιοξειδωτικές ουσίες, που μπορούν να καταπολεμήσουν τη γήρανση και την εξασθένηση των βλεφαρίδων σας.

Φασόλια. Πρόκειται για φυσικές πηγές σιδήρου, ψευδαργύρου και βιταμινών του συμπλέγματος Β. Και τι εξασφαλίζουν τα στοιχεία αυτά στην υγεία των βλεφαρίδων μας; Δυναμώνουν, τρέφουν, οξυγονώνουν… είναι εξαιρετικά.

Μπρόκολο. Λίγα λαχανικά είναι τόσο υγιεινά για τις βασικές λειτουργίες του οργανισμού μας, πέρα από τη βελτίωση της εξωτερικής ομορφιάς. Γνωρίζατε, για παράδειγμα, ότι το μπρόκολο σάς εξασφαλίζει κερατίνη; Χάρη σε αυτή, οι βλεφαρίδες σας θα είναι πυκνότερες, δυνατότερες και ελαστικότερες.

Αβοκάντο. Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση ενός αβοκάντο την ημέρα μάς προσφέρει πάνω από είκοσι βιταμίνες και μέταλλα. Όλα είναι ιδανικά για την εξασφάλιση πυκνότερων βλεφαρίδων.

Απλές συμβουλές ομορφιάς για πυκνότερες βλεφαρίδες

1. Χτενίζετε τις βλεφαρίδες σας κάθε βράδυ

Κάτι τόσο απλό αλλά αποτελεσματικό. Σκεφτείτε τις βλεφαρίδες σας όπως τα μαλλιά σας. Κάτι πολύ αποτελεσματικό για την ενίσχυση της ανάπτυξης των τριχών είναι το χτένισμα. Έτσι απομακρύνουμε τα νεκρά κύτταρα και διεγείρουμε την κυκλοφορία του αίματος στην περιοχή. Πρόκειται για μια καθημερινή ρουτίνα με καλά αποτελέσματα.

2. Περιποίηση με καστορέλαιο για πυκνότερες βλεφαρίδες

Αλάνθαστο, αποτελεσματικό και οικονομικό. Αξίζει να υπάρχει πάντα στο σπίτι σας και ανάμεσα στα σύνεργα για την ομορφιά σας. Λίγα έλαια είναι τόσο ωφέλιμα για τις βλεφαρίδες μας όσο το καστορέλαιο, μια φυσική πηγή εξασφάλισης της μέγιστης ενυδάτωσης στις βλεφαρίδες μας.

Για να αξιοποιήσετε τις ωφέλειές του, απλώς χρησιμοποιήστε ένα κομμάτι βαμβάκι με αυτό το έλαιο και κάντε απαλό μασάζ στις βλεφαρίδες σας. Αν το κάνετε αυτό το βράδυ αφού τις χτενίσετε, θα δείτε ότι λίγο-λίγο οι βλεφαρίδες σας θα φαίνονται πυκνότερες.

3. Το κόλπο με το ταλκ για πυκνότερες βλεφαρίδες

Αυτό το φανταστικό κόλπο είναι ένα από τα μυστικά των μακιγιέρ. Είναι τόσο απλό που θα σας εκπλήξει:

Πρώτα απλώστε τη μάσκαρα μονάχα στις άκρες των βλεφαρίδων, προσέχοντας να μην κολλήσουν μεταξύ τους.

Έπειτα πασπαλίστε απαλά τις βλεφαρίδες με πούδρα για μωρά. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουμε πυκνότητα. Μπορείτε να απλώσετε την πούδρα με ένα άλλο βουρτσάκι για μάσκαρα, όπως βλέπετε στην παρακάτω εικόνα. Είναι ευκολότερο.

Όταν έχουν καλυφθεί καλά (προσέχοντας να μην μπει πούδρα στα μάτια σας), ξαναβάλτε μάσκαρα. Ξέρετε ότι ο καλύτερος τρόπος για να φαίνονται οι βλεφαρίδες πυκνότερες, είναι να απλώνετε τη μάσκαρα από τις ρίζες και έπειτα προς τα πάνω. Μη σταματάτε στις άκρες, ξεπερνάτε τις. Η λεπτομέρεια αυτή είναι που δίνει μεγαλύτερο μήκος στις βλεφαρίδες σας.

4. Θα πρέπει η μάσκαρα να είναι πάντα μαύρη;

Αυτή είναι συχνά η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Η αλήθεια είναι πως όχι, όχι πάντα. Υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τρόποι που μπορούν να μας βοηθήσουν να αποκτήσουμε πυκνότερες βλεφαρίδες:

Η μάσκαρα με διάφανο γκλίτερ. Αυτό δίνει φως, πυκνότητα και μια εντυπωσιακή εμφάνιση, ειδικά τα πρωινά. Αν βελτιώσετε και τους μαύρους κύκλους, θα έχετε μια πολύ σικ εμφάνιση.

Καφέ μάσκαρα αναμεμειγμένη με μαύρη: ακόμα ένα κόλπο των μακιγιέρ. Από τις ρίζες μέχρι τη μέση των βλεφαρίδων απλώστε μαύρη μάσκαρα, αυτό θα τις κάνει να φαίνονται μακριές και πυκνές. Το έχετε ήδη δοκιμάσει; Είναι εντυπωσιακό.

5. Προσοχή στα ψαλίδια βλεφαρίδων και στην αδιάβροχη μάσκαρα

Ξέρουμε ότι τα ψαλίδια βλεφαρίδων δίνουν μια πολύ όμορφη πινελιά στην εμφάνισή μας, όμως δεν πρέπει να το παρακάνουμε. Η καθημερινή χρήση τους θα βλάψει τις βλεφαρίδες και υπάρχει κίνδυνος αυτές να εξασθενήσουν. Αν για οποιονδήποτε λόγο αισθάνεστε υποχρεωμένες να χρησιμοποιείτε πάντα ψαλίδι βλεφαρίδων, τότε να θυμάστε να τις ενυδατώνετε τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα με βαζελίνη ή καστορέλαιο.

Το ίδιο ισχύει και για την αδιάβροχη μάσκαρα. Ξέρουμε ότι, χάρη στη σύνθεσή της, διατηρείται περισσότερο, ενώ μπορούμε να πάμε ακόμα και στην πισίνα ή στην παραλία χωρίς να ανησυχούμε ότι θα φύγει. Ποιο είναι όμως το μειονέκτημα; Χρειάζεται πολύ προσπάθεια για την αφαίρεσή της και υπάρχουν πάντα μικρά κομμάτια μάσκαρα που παραμένουν, τα οποία μπορούν να βλάψουν τις βλεφαρίδες.

Είναι καλύτερο να μην κάνετε κατάχρηση των δύο αυτών προϊόντων. Επιπλέον, θα λέγαμε ότι οι παραπάνω συμβουλές είναι τόσο απλές όσο και οικονομικές. Είναι πολύτιμες συμβουλές που μπορούμε όλες να ακολουθούμε. Χάρη σε αυτές θα αποκτήσετε χωρίς αμφιβολία πυκνές και όμορφες βλεφαρίδες.