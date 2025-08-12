CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
WEB TV

Μία ελεύθερη συζήτηση εφ’όλης της ύλης, με τον δήμαρχο Αγίου Νικολάου, κο Μανόλη Μενεγάκη | +Video

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 12/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 12/08/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, κ. Μανόλης Μενεγάκης, μιλά αποκλειστικά για όλα σε μια εκ βαθέων συζήτηση-συνέντευξη, στον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.

Με καλή και εικλικρινή διάθεση αναφέρεται σχεδόν σε όλα τα κρίσιμα θέματα της επικαιρότητας και κυρίως θέματα της καθημερινότητας που απασχολούν τον δημότη.

ΧΡΥΣΟΣ
  • Τα μεγάλα έργα που αλλάζουν την εικόνα της πόλης και που βοηθούν τον δημότη, και τον επισκέπτη.
  • Τις παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό, τις υποδομές και τη βιώσιμη κινητικότητα.
  • Η ανάπλαση σε 3 φάσεις του παραλιακού δρόμου και η σχεδιαζόμενη ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Αγίου Νικολάου.
  • Τη στάση του απέναντι σε κρίσιμα θεσμικά και πολιτικά ζητήματα
  • Πώς απαντά στην κριτική και στις πολιτικές αντιπαραθέσεις και για την κριτική της αντιπολίτευσης και τις θεσμικές προκλήσεις
  • Πώς βλέπει τον Άγιο Νικόλαο έως το 2030

Και πολλά ακόμη θέματα, σε μία ελεύθερη συζήτηση η οποία δόθηκε στο γραφείο του, στον Δήμο Αγίου Νικολάου.

Μια συνέντευξη που θα συζητηθεί – με αποκλειστικές ειδήσεις, αποκαλύψεις και ξεκάθαρες τοποθετήσεις.

NOVA

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 12/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 12/08/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Συζήτηση εφ’όλης της ύλης με τον Περιφερειάρχη ΟΝΝΕΔ Κρήτης, κο Στέργιο Ζαχαράκη | +Video

23/07/2025

Το βίντεο αφιέρωμα του CNA.GR για την 25η Μαρτίου στον Άγιο Νικόλαο με πλάνα drone και στιγμιότυπα | +Video

25/03/2025

Αγιος Νικόλαος: Βίντεο από το συλλαλητήριο για τα Τέμπη | +Video

28/02/2025
spinalonga

Σπιναλόγκα: «Το νησί της σιωπής» και η ιστορία του | +Video

26/04/2024

Ο Κωστής Βλάσης στον Δίαυλο Κρήτης

29/03/2024

Ο Στέφανος Σκουληκάρης στον Δίαυλο Κρήτης

22/03/2024

Βίντεο από την «Τζαμάλα» στην λίμνη του Αγίου Νικολάου | +Videos

10/03/2024

Ο Νίκος Γρηγοράκης στον Δίαυλο Κρήτης

01/03/2024

Ο Μανώλης Λουκάκης στον Δίαυλο Κρήτης

02/02/2024

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Νικολάου (24-1-2024) | +Video

25/01/2024
Back to top button