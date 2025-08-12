Μία ελεύθερη συζήτηση εφ’όλης της ύλης, με τον δήμαρχο Αγίου Νικολάου, κο Μανόλη Μενεγάκη | +Video

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, κ. Μανόλης Μενεγάκης, μιλά αποκλειστικά για όλα σε μια εκ βαθέων συζήτηση-συνέντευξη, στον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.

Με καλή και εικλικρινή διάθεση αναφέρεται σχεδόν σε όλα τα κρίσιμα θέματα της επικαιρότητας και κυρίως θέματα της καθημερινότητας που απασχολούν τον δημότη.

Τα μεγάλα έργα που αλλάζουν την εικόνα της πόλης και που βοηθούν τον δημότη, και τον επισκέπτη.

Τις παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό, τις υποδομές και τη βιώσιμη κινητικότητα.

Η ανάπλαση σε 3 φάσεις του παραλιακού δρόμου και η σχεδιαζόμενη ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Αγίου Νικολάου.

Τη στάση του απέναντι σε κρίσιμα θεσμικά και πολιτικά ζητήματα

Πώς απαντά στην κριτική και στις πολιτικές αντιπαραθέσεις και για την κριτική της αντιπολίτευσης και τις θεσμικές προκλήσεις

Πώς βλέπει τον Άγιο Νικόλαο έως το 2030

Και πολλά ακόμη θέματα, σε μία ελεύθερη συζήτηση η οποία δόθηκε στο γραφείο του, στον Δήμο Αγίου Νικολάου.

Μια συνέντευξη που θα συζητηθεί – με αποκλειστικές ειδήσεις, αποκαλύψεις και ξεκάθαρες τοποθετήσεις.