Μία ελεύθερη συζήτηση εφ’όλης της ύλης, με τον δήμαρχο Αγίου Νικολάου, κο Μανόλη Μενεγάκη | +Video
Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, κ. Μανόλης Μενεγάκης, μιλά αποκλειστικά για όλα σε μια εκ βαθέων συζήτηση-συνέντευξη, στον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.
Με καλή και εικλικρινή διάθεση αναφέρεται σχεδόν σε όλα τα κρίσιμα θέματα της επικαιρότητας και κυρίως θέματα της καθημερινότητας που απασχολούν τον δημότη.
- Τα μεγάλα έργα που αλλάζουν την εικόνα της πόλης και που βοηθούν τον δημότη, και τον επισκέπτη.
- Τις παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό, τις υποδομές και τη βιώσιμη κινητικότητα.
- Η ανάπλαση σε 3 φάσεις του παραλιακού δρόμου και η σχεδιαζόμενη ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Αγίου Νικολάου.
- Τη στάση του απέναντι σε κρίσιμα θεσμικά και πολιτικά ζητήματα
- Πώς απαντά στην κριτική και στις πολιτικές αντιπαραθέσεις και για την κριτική της αντιπολίτευσης και τις θεσμικές προκλήσεις
- Πώς βλέπει τον Άγιο Νικόλαο έως το 2030
Και πολλά ακόμη θέματα, σε μία ελεύθερη συζήτηση η οποία δόθηκε στο γραφείο του, στον Δήμο Αγίου Νικολάου.
Μια συνέντευξη που θα συζητηθεί – με αποκλειστικές ειδήσεις, αποκαλύψεις και ξεκάθαρες τοποθετήσεις.
