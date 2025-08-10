CAFE MELI
ΚΑΙΡΟΣ

Συναγερμός για καιρικό φαινόμενο «Hot-Dry-Windy» έως την Τετάρτη

Σοβαρός κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών καταγράφεται από σήμερα, Κυριακή 10 Αυγούστου, έως και την Τετάρτη 13 Αυγούστου, λόγω των μετεωρολογικών συνθηκών τύπου «Hot-Dry-Windy» (Ζεστός–Ξηρός–Ανεμώδης).

Η Πυρομετεωρολογική Ομάδα FLAME του ΕΑΑ/meteo.gr προειδοποιεί για πολύ υψηλό έως ακραίο δείκτη πυρομετεωρολογικού κινδύνου, δημοσιεύοντας χάρτες που αποτυπώνουν την κρισιμότητα της κατάστασης.

Τα χαρακτηριστικά των επόμενων ημερών

  • Μέτριοι έως ισχυροί βόρειοι άνεμοι (5–6 μποφόρ, τοπικά 7 μποφόρ) σε Αιγαίο, ανατολικά και νότια ηπειρωτικά.
  • Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, που αύριο Δευτέρα θα φτάσει τους 41°C στα δυτικά ηπειρωτικά.
  • Ατμοσφαιρική ξηρασία και μείωση της υγρασίας των νεκρών δασικών καυσίμων κάτω από 10%.
  • Πολύ υψηλή δυσκολία ελέγχου τυχόν πυρκαγιών, ειδικά σε ανατολική και νότια ηπειρωτική χώρα.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

  • Δευτέρα 11/8: Αίθριος καιρός, άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Θερμοκρασία 39–41°C στα δυτικά, 37–39°C στα βόρεια και ανατολικό Αιγαίο.
  • Τρίτη 12/8 – Τετάρτη 13/8: Διατήρηση ισχυρών ανέμων, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά την Τετάρτη.
  • Πέμπτη 14/8: Αίθριος καιρός με περαιτέρω μικρή πτώση θερμοκρασίας.

Οι Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά στην ύπαιθρο.

