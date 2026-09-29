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Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τρίτη 29/9/2026

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 29 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 29/09/2026
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Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια και τις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα, μέτριοι έως ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Πιο αναλυτικά:

ΧΡΥΣΟΣ

Για την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026 προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα βορειοανατολικά και ανατολικά ηπειρωτικά και τις θερμές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές σε Θράκη, Ανατολική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, ορεινά και νότια τμήματα της Πελοποννήσου και στα ορεινά της Κρήτης. Η ορατότητα ενδέχεται να είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά τμήματα.

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Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 7 έως 21 βαθμούς), 16 έως 25 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 16 έως 26 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 20 έως 24 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 16 έως 24 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 21 έως 25 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

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Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο ισχυροί 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και μετά το απόγευμα από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, βαθμιαία αυξημένες στα βόρεια και ορεινά τμήματα περιμένουμε την Τρίτη στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και σταδιακά στα ανατολικά μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις περιμένουμε την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και το βράδυ πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 29 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 29/09/2026
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