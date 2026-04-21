Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τρίτη 21/4/2026

Στην Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι και στα ορεινά της Θεσσαλίας μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως τις πρωινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Από τις βραδινές ώρες στα βορειοανατολικά θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 23 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς. Από τις βραδινές ώρες θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι και στα ορεινά της Θεσσαλίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στον Κορινθιακό και τη νότια Πελοπόννησο 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 και κατά τόπους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη το μεσημέρι – απόγευμα.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις που μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν και από το βράδυ στα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα νότια δυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από τις βραδινές ώρες βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22-04-2026

Στα βόρεια και βαθμιαία στα κεντρικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Βελτίωση στα βορειοδυτικά τις βραδινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Μέχρι το βράδυ σε όλες τις περιοχές θα έχουν επικρατήσει άνεμοι βορείων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 17, στα κεντρικά τους 18 με 22 και τα νότια τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23-04-2026

Στα βορειοδυτικά λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά, το βόρειο Αιγαίο, την Εύβοια, την Κρήτη και το νότιο Ιόνιο.

Λίγα χιόνια προβλέπονται στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Τη νύχτα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο νότιο Ιόνιο, τη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-04-2026

Στο νότιο Ιόνιο, τη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25-04-2026

Στη νότια και ανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στα κεντρικά και τα βόρεια.