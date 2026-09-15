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Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τρίτη 15/9/2026

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 15 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 15/09/2026
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Bροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στη Κρήτη. Άνεμοι μέτριας έντασης αναμένονται στο Νότιο και Ανατολικό Αιγαίο, ενώ σε σταθερά επίπεδα θα κυμανθεί η θερμοκρασία.Πιο αναλυτικά, τη Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κατά τις μεσημβρινές ώρες κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στα Επτάνησα, στα δυτικά τμήματα της Κρήτης, καθώς και σε ορεινά τμήματα της κεντρικής χώρας και της Μακεδονίας.

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Νεφώσεις αναμένονται σχεδόν σε όλη τη χώρα που θα εκδηλωθούν από τις πρωινές ώρες. Τα φαινόμενα θα ενισχυθούν στην Κρήτη και στη Νότια Πελοπόννησο κατά τις βραδινές ώρες. Οι συγκεντρώσεις ερημικής σκόνης στην ατμόσφαιρας αναμένεται να υποχωρήσουν από τις πρώτες κιόλας πρωινές ώρες.

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Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 11 έως 25 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 29, στην Ήπειρο από 11 έως 30 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 13 έως 29 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 11 έως 31, στην Πελοπόννησο από 11 έως 29 βαθμούς, στην Κρήτη από 12 έως 30, στα Επτάνησα από 13 έως 29, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 17 έως 27 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

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Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις 4-5 μποφόρ. Ασθενείς 2-3 μποφόρ από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις θα πνέουν στο Νοτιοδυτικό Αιγαίο. Στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς έως 3 μποφόρ τοπικά από διάφορες διευθύνσεις

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 μποφόρ τοπικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις από τις πρωινές ώρες, ενώ υπάρχει η πιθανότητα ασθενής βροχόπτωσης κατά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ κυρίως από νότιες-νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 15 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 15/09/2026
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