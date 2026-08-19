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Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τετάρτη 19/8/2026

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 19 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 19/08/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
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Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες.

ΧΡΥΣΟΣ

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα νότια θα είναι τοπικά περιορισμένη.

SUNSTOP

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και κατά τόπους δυτικοί βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

MARIS

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 34 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Στις Κυκλάδες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Στην Κρήτη γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 και στην Κρήτη τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα νότια δυτικοί με την ίδια ένταση και από το μεσημέρι από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι – απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι – απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20-08-2026
Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-08-2026
Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-08-2026
Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 19 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 19/08/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
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