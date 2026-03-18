Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τετάρτη 18/3/2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Κρήτη, την ότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, μετά το μεσημέρι στα Δωδεκάνησακαι από το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο.

Τα φαινόμενα στη νότια Κρήτη πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα.Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7, ενώ τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και από το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά καικεντρικά τμήματα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5, στα θαλάσσια –παραθαλάσσια 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία ημέγιστη 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικέςκαταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και απότο βράδυ στο βόρειο Ιόνιο.Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο μέχριτο πρωί 7 με 8 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 και τοπικά 19 βαθμούς και Κελσίου. Στοεσωτερικό της Ηπείρου η μέγιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ενώ στην νότιαΠελοπόννησο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσειςθα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Στερεάς καιτης Πελοποννήσου.Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, στα νότια θαλάσσια –παραθαλάσσια και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές καισποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην νότια Κρήτη πιθανώς ναείναι κατά τόπους έντονα.Ανεμοι: Ανατολικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα στην Κρήτη τις πρώτες ώρεςέως 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Στις Κυκλάδες θα στραφούν σεβορειοανατολικούς 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σταΔωδεκάνησα μετά το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες.Ανεμοι: Στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά 7 καιαπό το απόγευμα έως 8 μποφόρ. Στα νότια αρχικά ανατολικοίνοτιοανατολικοί 4 με 6, τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένησηστρεφόμενοι σε βορείων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 και στα νότια τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά βαθμιαία 6και από το βράδυ τοπικά 7 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι τιςπρωινές ώρες.Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 19-03-2026

Στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και ταΔωδεκάνησα νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς βροχές. Στα υπόλοιπααυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους. Σποραδικέςκαταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τηνΚρήτη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά κυρίως στανότια και πιθανόν και σε ημιορεινές περιοχές της Πελοποννήσου καιτης κεντρικής Στερεάς από το βράδυ.Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ και στα δυτικά ανατολικοί 4με 6 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο το μεσημέρι έως 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρειατους 12 με 14 βαθμούς, στη νότια νησιωτική χώρα τους 16 με 17,τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με19 και στα υπόλοιπατους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-03-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά, τα νότια και τιςμεσημβρινές – απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, μετοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην Κρήτη και ταΔωδεκάνησα.Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν μέχρι το απόγευμα στα νότια κυρίωςηπειρωτικά ορεινά, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, σταανατολικά 6 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21-03-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα ανατολικάκαι τα νότια. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν μέχρι τομεσημέρι στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 καιστα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22-03-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα για τοπικές βροχέςκυρίως στα ανατολικά και τα νότια θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και σταανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στο Αιγαίοέως 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.