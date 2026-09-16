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Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τετάρτη 16/9/2026

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 16 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 16/09/2026
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Βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα νότια και στα δυτικά τμήματα της χώρας. Ισχυροί τοπικά άνεμοι αναμένονται στο Αιγαίο, ενώ μικρή αύξηση θα σημειώσει η θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.Πιο αναλυτικά, τη Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026, βροχές και καταιγίδες κατά τόπους θα εκδηλωθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες στα νότια και στα δυτικά τμήματα της χώρας και συγκεκριμένα στα Επτάνησα, στην Ήπειρο, στη Δυτική Ελλάδα, στη Νότια Πελοπόννησο και στην Κρήτη.

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Στη συνέχεια τα φαινόμενα γρήγορα θα επεκταθούν στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Σημαντική πιθανότητα για τοπικές βροχές υπάρχει και σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Πιθανότητα χαλαζοπτώσεων εμφανίζεται στην Κρήτη κυρίως κατά τις πρωινές ώρες. Τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν κατά τις βραδινές ώρες. Μεταφορά ερημικής σκόνης στην ατμόσφαιρας αναμένεται στη Δυτική Ελλάδα, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα.

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Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 11 έως 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 12 έως 29, στην Ήπειρο από 11 έως 30 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 12 έως 28 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 11 έως 29, στην Πελοπόννησο από 12 έως 29 βαθμούς, στην Κρήτη από 14 έως 31, στα Επτάνησα από 16 έως 27, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 17 έως 26 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

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Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες- βορειοανατολικές διευθύνσεις 4-5 μποφόρ. Ασθενείς 2-3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ από βόρειες- βορειοδυτικές διευθύνσεις θα πνέουν στα Δωδεκάνησα. Στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς κυρίως από ανατολικές διευθύνσεις τις πρωινές ώρες ενώ στη συνέχεια θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 3-4 μποφόρ κυρίως από βόρειες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις από τις πρωινές ώρες, ενώ υπάρχει η πιθανότητα ασθενής βροχόπτωσης κατά τις μεσημεβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ κυρίως από νότιες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 16 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 16/09/2026
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