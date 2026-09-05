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Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Σάββατο 5/9/2026

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 5 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 05/09/2026
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Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο.Πιο αναλυτικά, αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες στο Αιγαίο και στην Κρήτη.

ΧΡΥΣΟΣ

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 14 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 34, στη Θεσσαλία από 20 έως 35, στην Ήπειρο από 20 έως 34, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 18 έως 36, στα νησιά του Ιονίου από 21 έως 33, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 17 έως 35, στις Κυκλάδες από 22 έως 31, στα Δωδεκάνησα από 17 έως 35 και στην Κρήτη από 19 έως 32.

SUNSTOP

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα γίνουν βορειοδυτικοί ίδιας έντασης

MARIS

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το πρωί έως το απόγευμα 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 5 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 05/09/2026
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