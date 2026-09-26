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Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Σάββατο 26/9/2026

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 26 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 26/09/2026
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Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Πτώση της θερμοκρασίας. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στα πελάγη.Πιο αναλυτικά, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε τμήματα του Ιονίου και στα ηπειρωτικά, εκτός από τα βορειοανατολικά (Αν. Μακεδονία και Θράκη) όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι βροχές κατά τόπους στο Ιόνιο και στην Πελοπόννησο είναι πιθανό να είναι έντονα.

ΧΡΥΣΟΣ

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 23-24, στην Ήπειρο από 7 έως 23 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 10 έως 19-20 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 22, στην Κρήτη από 9 έως 24-25, στα Επτάνησα από 17 έως 22, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 9 έως 25 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 9 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

SUNSTOP

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες-βορειοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ και από τις απογευματινές ώρες από ανατολικές-βορειοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 5 μποφόρ.

MARIS

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως τις απογευματινές ώρες, με έμφαση τα δυτικά και νότια τμήματα του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23-25 βαθμούς Κελσίου (στα βόρεια και ανατολικά του νομού οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερες).

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 26 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 26/09/2026
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