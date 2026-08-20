CAFE MELI
Europlan

ΓΡΗΓΟΡΗΣ
NOVA
ΚΑΙΡΟΣ

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Πέμπτη 20/8/2026

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 20 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 20/08/2026
Ανάγνωση 3 λεπτών
Palermo TECH HUB
Cosmos

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

ΧΡΥΣΟΣ

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα νότια.

SUNSTOP

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

MARIS

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως στα δυτικά. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιονίου τους 33 με 34 βαθμούς, στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 31 με 32 βαθμούς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά το βράδυ ανατολικοί 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε κυρίως στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά της Θεσσαλίας είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα νότια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 37, τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Στην Κρήτη γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στις Κυκλάδες τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στην Κρήτη δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και στην Κρήτη τοπικά 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 35, τοπικά στα Δωδεκάνησα 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι – απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-08-2026
Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς. Στα νησιά του Ιονίου τους 34 με 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 29 με 30 βαθμούς, την Κρήτη τους 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36 τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-08-2026
Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στα δυτικά βαθμιαία τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23-08-2026
Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 20 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 20/08/2026
Ανάγνωση 3 λεπτών
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τετάρτη 19/8/2026

19 Αυγούστου 2026

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τρίτη 18/8/2026

18 Αυγούστου 2026

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Δευτέρα 17/8/2026

17 Αυγούστου 2026

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Κυριακή 16/8/2026

16 Αυγούστου 2026

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Παρασκευή 14/8/2026

14 Αυγούστου 2026

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Πέμπτη 13/8/2026

13 Αυγούστου 2026

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τετάρτη 12/8/2026

12 Αυγούστου 2026

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τρίτη 11/8/2026

11 Αυγούστου 2026

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Δευτέρα 10/8/2026

10 Αυγούστου 2026

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Παρασκευή 7/8/2026

7 Αυγούστου 2026
ELOUNDA PASS
Back to top button