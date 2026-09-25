CAFE MELI
Europlan

ΓΡΗΓΟΡΗΣ
NOVA
ΚΑΙΡΟΣ

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Παρασκευή 25/9/2026

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 25 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 25/09/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

Παροδικές νεφώσεις κυρίως δυτικά, κεντρικά και βόρεια με βροχές και τοπικές καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες από τα βορειοδυτικά. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας ως προς τις μέγιστες στα νότια. Άνεμοι έως 5 μποφόρ στα πελάγη.Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, αναμένονται παροδικές νεφώσεις κυρίως δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Από τις μεσημβρινές ώρες αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες από τα βορειοδυτικά που θα επεκταθούν σταδιακά στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια έως τις βραδινές ώρες.

ΧΡΥΣΟΣ

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 3 έως 24, στην Ήπειρο από 6 έως 25 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 7 έως 25 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 25, στην Κρήτη από 8 έως 24, στα Επτάνησα από 13 έως 24-25, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 8 έως 22-24 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 12 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου.

SUNSTOP

Οι άνεμοι στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 και τοπικά έως 5 μποφόρ.

MARIS

Στην Αττική αναμένονται παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου (στα βόρεια και ανατολικά του νομού οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερες).

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 25 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 25/09/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Πέμπτη 24/9/2026

24 Σεπτεμβρίου 2026

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τετάρτη 23/9/2026

23 Σεπτεμβρίου 2026

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τρίτη 22/9/2026

22 Σεπτεμβρίου 2026

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Δευτέρα 21/9/2026

21 Σεπτεμβρίου 2026

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Σάββατο 19/9/2026

19 Σεπτεμβρίου 2026

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Παρασκευή 18/9/2026

18 Σεπτεμβρίου 2026

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Πέμπτη 17/9/2026

17 Σεπτεμβρίου 2026

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τετάρτη 16/9/2026

16 Σεπτεμβρίου 2026

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τρίτη 15/9/2026

15 Σεπτεμβρίου 2026

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Δευτέρα 14/9/2026

14 Σεπτεμβρίου 2026
ELOUNDA PASS
Back to top button