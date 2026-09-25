Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Παρασκευή 25/9/2026

Παροδικές νεφώσεις κυρίως δυτικά, κεντρικά και βόρεια με βροχές και τοπικές καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες από τα βορειοδυτικά. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας ως προς τις μέγιστες στα νότια. Άνεμοι έως 5 μποφόρ στα πελάγη.Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, αναμένονται παροδικές νεφώσεις κυρίως δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Από τις μεσημβρινές ώρες αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες από τα βορειοδυτικά που θα επεκταθούν σταδιακά στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια έως τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 3 έως 24, στην Ήπειρο από 6 έως 25 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 7 έως 25 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 25, στην Κρήτη από 8 έως 24, στα Επτάνησα από 13 έως 24-25, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 8 έως 22-24 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 12 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 και τοπικά έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου (στα βόρεια και ανατολικά του νομού οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερες).

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.