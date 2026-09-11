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Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Παρασκευή 11/9/2026

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 11 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 11/09/2026
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Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

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Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές του 32 με 34 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.

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Τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού από την ΕΜΥ:

MARIS

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Οροι ανάγνωσης

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 11 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 11/09/2026
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