Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Παρασκευή 11/9/2026

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές του 32 με 34 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού από την ΕΜΥ: