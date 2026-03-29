Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Κυριακή 29/3/2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως το απόγευμα με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα δυτικά παράκτια και το ανατολικό Αιγαίο.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά. Κατά τόπους παγετός θα σημειωθεί νωρίς το πρωί στο εσωτερικό της βορειοδυτικής ηπειρωτικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στην περιοχή της Κρήτης 6 με 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει τους 17 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις αρχικά αυξημένες στα ανατολικά και τομεσημέρι – απόγευμα στις υπόλοιπες περιοχές, με τοπικές βροχές στηνανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας.Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις απογευματινές ώρες σταανατολικά παράκτια νοτιοδυτικοί 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες έως το απόγευμα.Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στο Ιόνιοκαι τα παράκτια τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές τοπικέςβροχές το μεσημέρι – απόγευμα κυρίως στα ορεινά όπου θα σημειωθούνκαι ασθενείς χιονοπτώσεις.Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικάπεριορισμένη και πρόσκαιρα θα σχηματιστούν ομίχλες.Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιοτοπικά 6 μποφόρ, όμως στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρεςθα είναι μεταβλητοί ασθενείς.Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό τηςΗπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι -απόγευμα οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στις Σποράδεςενδέχεται να βρέξει πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες.Λίγα χιόνια θα πέσουν κατά τόπους στα ορεινά.Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές θα είναι τοπικά περιορισμένη καιπιθανώς να σχηματιστούν ομίχλες.Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες έως το απόγευμα μετοπικές βροχές στην Κρήτη και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες.Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στην Κρήτη 6 με 7 μποφόρ,με εξασθένηση από το απόγευμα.Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις έως το απόγευμα με τοπικές βροχές και μεμονωμένεςκαταιγίδες.Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια έως 6μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμαμε τοπικές βροχές.Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 30-03-2026

Σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πρόσκαιρεςνεφώσεις στα βορειοανατολικά και κυρίως από το μεσημέρι στη δυτικήΕλλάδα και την Κρήτη, με ασθενείς τοπικές βροχές.Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικάπεριορισμένη.Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από τοαπόγευμα στο Αιγαίο νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστεςτιμές της και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 17 με 18 καιστην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.Κατά τόπους παγετός θα σημειωθεί νωρίς το πρωί στο εσωτερικό τηςβορειοδυτικής ηπειρωτικής χώρας.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31-03-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες αρχικά στα δυτικά, τα βόρειαηπειρωτικά, το νότιο και ανατολικό Αιγαίο και βαθμιαία και στιςυπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές ή όμβρους. Σποραδικέςκαταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι στα δυτικά και τα βόρεια.Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότιαθα ενταθούν.Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ καιβαθμιαία από το βράδυ στα νοτιοανατολικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί7 και τοπικά 8 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις ελάχιστες τιμές.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 01-04-2026

Κακοκαιρία με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα. Ταφαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα.Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρειαηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες κατά τόπους στα βόρεια θα είναιπυκνές.Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και τοπικάστα ανατολικά 9 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν στα βόρεια σεανατολικούς βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση ενώ στα κεντρικάκαι τα νότια σε δυτικούς νοτιοδυτικούς.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά καιτα νησιά του βορείου Αιγαίου ως προς τις μέγιστες τιμές της, ενώστις υπόλοιπες περιοχές θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τιςελάχιστες τιμές της.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 02-04-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικέςκαταιγίδες κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια ηπειρωτικά και το νότιο καιανατολικό Αιγαίο.Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί, στα βόρεια 4 με 6 καιπρόσκαιρα τοπικά 7 και στην υπόλοιπη χώρα 6 με 8 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.