Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Δευτέρα 7/9/2026

Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026 αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο.Πιο αναλυτικά, αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 32, στη Θεσσαλία από 21 έως 34, στην Ήπειρο από 21 έως 37, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 20 έως 38, στα νησιά του Ιονίου από 18 έως 35, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 22 έως 34, στις Κυκλάδες από 22 έως 32, στα Δωδεκάνησα από 20 έως 37 και στην Κρήτη από 21 έως 33.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στις θαλάσσιες περιοχές των Δωδεκανήσων και της Κρήτης έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το πρωί έως το απόγευμα 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως το μεσημέρι και απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νότιοι 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου.