Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Δευτέρα 31/8/2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 3 με 5 και στο Αιγάιο 6 και πιθανώς τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στη Μακεδονία τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και το πρωί στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα ορεινά, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και πιθανώς τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 και στη νότια Κρήτη τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 τοπικά στα νότια 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 01-09-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι, στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και το απόγευμα βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02-09-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 03-09-2026

Αρχικά στη Μακεδονία και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και πρόσκαιρα στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Από 02-09-2026 η Γενική Πρόγνωση της ΕΜΥ θα εκδίδεται οπτικοποιημένη