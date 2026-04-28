Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τρίτη 28/4/2026

Γενικά αίθριος καιρός. Τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές καιαπογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.Ανεμοι: Από νότιες και στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις, 2με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 10 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θράκη η μέγιστη 2με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές καιαπογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούντοπικοί όμβροι.Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές καιαπογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούντοπικοί όμβροι.Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα σταβόρεια θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 11 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές καιαπογευματινές ώρες.Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι νότιοι έως 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-04-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά θααναπτυχθούν νεφώσεις και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θαεκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Ταφαινόμενα στα βόρεια θα διατηρηθούν μέχρι αργά τη νύχτα.Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναιτοπικά περιορισμένη και πιθανόν να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Σταανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στανοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, μεβαθμιαία εξασθένηση.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στομεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά σταηπειρωτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30-04-2026

Αρχικά στα βόρεια ηπειρωτικά και από το μεσημέρι στα κεντρικάηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικέςκαταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιέςνεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα βόρειαηπειρωτικά ορεινά.Οι άνεμοι αρχικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στο Αιγαίο βόρειοιτοπικά έως 5 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι θα επικρατήσουνάνεμοι βορείων διευθύνσεων σε όλη τη χώρα και θα ενισχυθούν σταβόρεια θαλάσσια στα 6 με 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01-05-2026

Αρχικά στα κεντρικά και τα βόρεια και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρανεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες μεμονωμένεςκαταιγίδες κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας.Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 02-05-2026

Στα ανατολικά και τα νότια και το μεσημέρι – απόγευμα στα υπόλοιπαηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένεςκαταιγίδες.Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ηπειρωτικά ορεινά.Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο7 τοπικά 8 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.