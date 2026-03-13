Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Παρασκευή 13/3/2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχών.Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 2 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι –απόγευμα στα ορεινά.Ανεμοι: Μεταβλητοί 3, στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τομεσημέρι – απόγευμα με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά.Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό τηςΗπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι– απόγευμα με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στη Θεσσαλία.Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη αραιές νεφώσειςκατά περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στις βόρειεςΚυκλάδες έως 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 με 18 και στη νότια Κρήτη τοπικά 19βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Στα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις κατάπεριόδους πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στανότια.Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα βόρεια έως 6μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14-03-2026

Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας μεπρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, τηνΚρήτη και τα Δωδεκάνησα. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν σταβορειοδυτικά ορεινά, τη δυτική Πελοπόννησο και την Κρήτη.Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θαείναι τοπικά περιορισμένη.Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και σταανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίοτοπικά 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στιςπερισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στη νότιαΚρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15-03-2026 ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 16-03-2026

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώραςμε πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο, όπου θα σημειωθούν ασθενείςτοπικές βροχές. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικάκαι την Κρήτη θα αναπτυχθούν νεφώσεις και κυρίως στα ορεινά θασημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θαείναι τοπικά περιορισμένη.Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Ιόνιο θαπνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ, με ενίσχυση τη Δευτέρα όπου θα πνέουννοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θαπνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά τηνΚυριακή 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά τη Δευτέρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17-03-2026

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώραςμε πρόσκαιρες νεφώσεις στα νότια. Τις μεσημβρινές – απογευματινέςώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούντοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά και την Κρήτη.Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θαείναι τοπικά περιορισμένη.Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στοΙόνιο τοπικά 7 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί4 με 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.