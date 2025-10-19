Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Κυριακή 19/10/2025

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές νεφώσεις που μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν. Στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές που από το απόγευμα θα ενταθούν θα εκδηλωθούν και καταιγίδες στo νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τους 18 με21 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικέςβροχές.Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα βόρειοι τοπικά 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην Ηπειρο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρεςτοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχέςπου από το απόγευμα θα ενταθούν θα εκδηλωθουν και καταιγίδες στoνότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό τηςΗπείρου από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές.Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. ΣτηνΚρήτη λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι.Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 19 έως 23 και στην Κρήτη τοπικά 25 βαθμούςΚελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις μετοπικές βροχές. Στα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις που μετά το μεσημέριθα αυξηθούν.Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα βόρειαβορειοανατολικοί τοπικά 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 και στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούςΚελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές.Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα βόρειοι.Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-10-2025

Στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και τιςΚυκλάδες, νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιότερα τμήματασποραδικές καταιγίδες. Στη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο ταφαινόμενα πιθανόν να είναι ισχυρά.Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές μελίγες ασθενείς βροχές. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στονότιο Αιγαίο.Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βόρειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 με 22 βαθμούς και στα Δωδεκάνησακαι την Κρήτη τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-10-2025

Στα νότια ηπειρωτικά και στο νότιο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικέςβροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση.Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές μεμικρή πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές στα ηπειρωτικά και απότη νύχτα στο Ιόνιο. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στανότια.Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22-10-2025

Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές που από το μεσημέρι θαενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο.Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θασημειωθούν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Ευνοείται η μεταφοράαφρικανικής σκόνης στα ανατολικά.Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά καιβόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23-10-2025

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σταδυτικά και το Αιγαίο με σταδιακή εξασθένηση μετά το μεσημέρι από ταδυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείςτοπικές βροχές.Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ ενώ στοΙόνιο από το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ίδιας έντασης.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.