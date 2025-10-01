CAFE MELI
Καιρός: Ποδαρικό με βροχές κάνει ο Οκτώβριος – Έρχεται 48ωρη κακοκαιρία τύπου «Π»

01/10/2025
κακοκαιρία - καιρός
Φθινοπωρινός θα είναι ο καιρός σήμερα, 1 Οκτωβρίου, με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια, σύμφωνα με την ΕΜΥ. Ωστόσο την Πέμπτη και την Παρασκευή όπως αναφέρουν Γιώργος Τσατραφύλλιας, Γιάννης Καλλιάνος, Κλέαρχος Μαρουσάκης και Θοδωρής Κολυδάς με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η χώρα θα έρθει αντιμέτωπη με καταιγίδες, κατά τόπους επικίνδυνες, ενώ την εμφάνισή τους θα κάνουν και τα πρώτα χιόνια.

Νέα κακοκαιρία αναμένεται την Πέμπτη και την Παρασκευή, με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά. «Από το απόγευμα της Τετάρτης οργανώνεται το βαρομετρικό χαμηλό στη Νότια Ιταλία που βαθμιαία θα κινηθεί προς το Ιόνιο. Από το πρωί της Πέμπτης θα επηρεάσει τα νησιά του Ιονίου και τα δυτικά ηπειρωτικά, κινούμενο ανατολικότερα. Τα έντονα φαινόμενα θα εκδηλώνονται κυρίως μετά το μεσημέρι. Λαμβάνοντας υπόψιν μας όλα τα δεδομένα, εφιστούμε προσοχή πέραν της δυτικής Ελλάδος και στα βόρεια την Πέμπτη, καθώς και στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα την Παρασκευή», αναφέρει ο μετεωρολόγος του Star.

Ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι, πτώση της θερμοκρασίας ακόμη και χιόνια στο Καϊμακτσαλάν, θα φέρει η νέα  48ώρη πανελλαδική κακοκαιρία τύπου «Π» σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια.

«Ποδαρικό με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και χιόνια θα κάνει ο Οκτώβρης. Η επιδείνωση του καιρού θα ξεκινήσει την Πέμπτη 2/10 το πρωί από τα δυτικά και θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα, μέχρι και την Παρασκευή 3/10. Συγκεκριμένα αναμένονται:
– Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές με τα φαινόμενα να είναι εντονότερα και να δίνουν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής στη δυτική ,τη βόρεια Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο (καιρός τύπου Π).
– Θυελλώδεις βόρειοι και νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο και το νότιο Αιγαίο αντίστοιχα.
– Πτώση της θερμοκρασία έως 8 βαθμούς στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.
– Πασπάλισμα χιονιού δεν αποκλείεται την Παρασκευή το πρωί στα βουνά της βόρειας Ελλάδας. (ενδεικτικό υψόμετρο 1500 μέτρα ). Λίγο χιονάκι θα πέσει και στο χιονοδρομικό του Καϊμακτσαλάν!»

Για ένα νέο κύμα κακοκαιρίας που θα αρχίσει να μας προσεγγίζει, με τις βροχές να εντείνονται το απόγευμα και το βράδυ και να γίνονται περισσότερες και πιο εκτεταμένες μέσα στην Πέμπτη, κάνει λόγο ο Κλέαρχος Μαρουσάκης. Η διαταραχή που απασχόλησε τη χώρα τα τελευταία 24ωρα θα συνδυαστεί με ένα πεδίο υψηλών βαρομετρικών πιέσεων, οδηγώντας στην κάθοδο ψυχρότερων αερίων μαζών, οι οποίες θα αλληλεπιδράσουν με τα θερμά νερά της κεντρικής Μεσογείου, σχηματίζοντας ένα νέο κύμα κακοκαιρίας. Η εξέλιξη αυτή θα προκαλέσει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και είναι πολύ πιθανό να σημειωθούν τα πρώτα χιόνια στα βουνά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Ο μετεωρολόγος προειδοποίησε επίσης ότι η κακοκαιρία που έρχεται ενδέχεται να προκαλέσει και πλημμυρικά επεισόδια.

Από την πλευρά του ο Γιάννης Καλλιάνος σε ανάρτησή του έγραφε πως τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της κακοκαιρίας θα είναι οι βροχές σχεδόν Πανελλαδικής εμβέλειας, οι ισχυρές καταιγίδες, οι ισχυροί άνεμοι στα πελάγη, η πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα Δυτικά, Κεντρικά και Βόρεια αλλά και τα χιόνια στα ορεινά κυρίως της Βορειοδυτικής χώρας, ενώ συγκεκριμένα στη Δυτική Μακεδονία θα χιονίσει ακόμα και πάνω περίπου από τα 1200-1300 μέτρα (ενδεικτικά) μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης και προς το ξημέρωμα της Παρασκευής.

