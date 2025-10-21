Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τρίτη 21/10/2025

Στη νότια και ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από Λέσβο και νοτιότερα) και βαθμιαία στα Δωδεκάνησα νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές έως το μεσημέρι στις Κυκλάδες και έως το βράδυ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές μετοπικές βροχές στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και την Κρήτη όπου το πρωί στη δυτική Κρήτη ενδέχεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ, ενώ στο νότιο Αιγαίο θα πνέουν νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 23 βαθμούς, ενώ στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη αραιές νεφώσεις, από το απόγευμα κατά διαστήματαπιο πυκνές. Στη Μακεδονία νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μεασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονίαμέχρι το απόγευμα.Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τιςπρωινές ώρες έως 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά μέχρι τοαπόγευμα και τις πρωινές ώρες στην Πελοπόννησο, κυρίως τη νότια,σποραδικές καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες οι νεφωσεις στα βόρεια θααυξηθούν εκ νέου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στο βόρειο Ιόνιοκαι πιθανώς στην Ήπειρο.Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες στοΙόνιο νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 και τοπικά έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στοεσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και τιςπρωινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Τοαπόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές.Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες,πιθανώς έως το μεσημέρι τοπικά ισχυρές. Το απόγευμα ο καιρόςσταδιακά θα βελτιωθεί. Στην Κρήτη παροδικές νεφώσεις με λίγεςτοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και πιθανώς το πρωί στα δυτικάμεμονωμένες καταιγίδες.Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια τις πρωινές ώρεςνοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 και στην Κρήτη τοπικά 25 με 27 βαθμούςΚελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από Λέσβο και νοτιότερα) σποραδικέςκαταιγίδες πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές. Από το απόγευμα καταιγίδεςαναμένεται να εκδηλωθούν και στα Δωδεκάνησα.Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νότιανότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 και στα Δωδεκάνησα από 18 έως 25 με 27βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το μεσημέρι, ενώστα νοτιότερα τμήματα ενδέχεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένεςκαταιγίδες. Το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί.Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι τοαπόγευμα.Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22-10-2025

Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές πουαπό το μεσημέρι θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικέςκαταιγίδες.Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις μετοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θασημειωθούν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο.Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο καιαπό το απόγευμα στο Αιγαίο 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 18 με 20βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 23 και τοπικά σταΔωδεκάνησα και την Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23-10-2025

Στα δυτικά, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχέςκαι σποραδικές καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων στα δυτικά απότο απόγευμα.Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με νεφώσεις κατά τόπους αυξημένεςμε ασθενείς τοπικές βροχές.Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-10-2025

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, το ανατολικό Αιγαίο και ταΔωδεκάνησα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα τοπικώνβροχών.Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικάπεριορισμένη.Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αγαίο 5με 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25-10-2025

Στη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο, τις Κυκλάδες και την Κρήτηαυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα λίγων τοπικώνβροχών στο ανατολικό Αιγαίο.Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις.Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές-νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3 με 4 καιστο Αιγαίο τοπικά 5 με 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.