Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τρίτη 19/8/2025

Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες από το πρωί στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 33 βαθμούς και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που τις πρωινές ώρες στην κεντρική καιανατολική Μακεδονία και από το μεσημέρι και στις υπόλοιπεςπεριοχές, θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι καισποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού τις βραδινές ώρες.Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θααναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου θαεκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά πιθανόν μεμονωμένεςκαταιγίδες.Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά έως 5μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στακεντρικά και νότια έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις πρωινές ώρες στη Θεσσαλία καιαπό το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές, θα αυξηθούν και θαεκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση τουκαιρού από αργά το απόγευμα.Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 με 33 και τοπικά στα κεντρικά και νότιαέως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι σταανατολικά 5 με 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου.ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θααναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροικαι κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοίπρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούντοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού απόαργά το απόγευμα.Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέριμεταβλητοί ασθενείς.Θερμοκρασία: Από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 20-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα όμβρωντις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στην ανατολική Στερεά, τηΘεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και σταανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση στο ανατολικόΑιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στιςπερισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς, τοπικά στα κεντρικάηπειρωτικά τους 33 με 34 και στις Σποράδες και στις Κυκλάδες τους28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και απότο απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις με την ίδιαένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 καιστο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-08-2025

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτικήΜακεδονίαλίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές ή όμβρουςκυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.Τις βραδiνές ώρες στα δυτικά θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίονότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχέςδυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα κεντρικάκαι βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Τιςπρωινές ώρες στα δυτικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και θασημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο νότιοΑιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.