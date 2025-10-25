Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Σάββατο 25/10/2025

Σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές στην ανατολική νησιωτική χώρα μέχρι το μεσημέρι.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα βόρεια ηπειρωτικά τους 22 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 25 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα κατά τόπουςαυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το μεσημέρι –απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμανότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτικήΜακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις που το βράδυ σταβόρεια θα αυξηθούν.Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το βράδυ σταβόρεια νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό τηςΗπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια θαλάσσια –παραθαλάσσια έως 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 και τοπικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στηνΚρήτη.Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στην Κρήτη τοπικά έως 6μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 με 25 και τοπικά στην Κρήτη έως 26βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές μέχριτο μεσημέρι.Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα δυτικώνδιευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 με 24 και στα Δωδεκάνησα έως 25 με 26βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-10-2025

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λίγεςνεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρειαηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα μετοπικές βροχές στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά καιπιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες τις μεσημβρινές – απογευματινέςώρες.Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά τιςπρωινές και τις βραδινές ώρες.Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και απότο μεσημέρι τοπικά στα πελάγη 6 μποφόρ. Στα νότια θα πνέουν δυτικοίνοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερεςπεριοχές τους 23 με 24 βαθμούς, τοπικά στα κεντρικά και νότιαηπειρωτικά καθώς και στα Δωδεκάνησα τους 25 με 26 και στην Κρήτητους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-10-2025

Αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και γρήγορα στη δυτικήΣτερεά, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη δυτική Πελοπόννησο αυξημένεςνεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενααπό αργά το μεσημέρι θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αραιέςνεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνότερες με λίγεςτοπικές βροχές από το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρστρεφόμενοι γρήγορα σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση καιβαθμιαία εξασθένηση από αργά το μεσημέρι. Στα ανατολικά θα πνέουναπό νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7, τοπικά 8μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από αργά το μεσημέρι.Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28-10-2025 (ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ)

Στην ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι αργάτο μεσημέρι. Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρώτικα αυξημένες νεφώσειςμε τοπικές βροχές και εξασθένηση από το απόγευμα.Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες απότο μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά με ασθενείς τοπικέςβροχές, κυρίως στα βόρεια ορεινά.Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά τιςβραδινές ώρες.Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγητοπικά 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-10-2025

Στις Σποράδες και την Εύβοια αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικέςβροχές μέχρι το μεσημέρι.Στην υπόλοιπη χώρα λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κατά τόπους και κατάδιαστήματα αυξημένες και από το μεσημέρι βαθμιαία γενικά αίθριος.Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά τιςπρωινές ώρες.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 καιτοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση, στα ανατολικά 3με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.