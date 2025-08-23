Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Σάββατο 23/8/2025

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Τις πρωινές ώρες στα δυτικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φθάσει στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 32 με 34 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη θα φθάσει τους 34 με 36 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις τις μεσημβρινές –απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ήμεμονωμένες καταιγίδες.Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικάστην κεντρική Μακεδονία 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτικήΜακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τιςμεσημβρινές – απογευματινές ώρες στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και τηνΉπειρο θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές– απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία και την κεντρική Στερεά.Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαίαεξασθένηση και επικράτηση νοτίων ανέμων 3 με 4 μποφόρ στα ανατολικάπαραθαλάσσια τμήματα.Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 και στην Κρήτη έως 35 με 36 βαθμούςΚελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικάέως 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση και επικράτηση νοτίων ανέμων 3με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές– απογευματινές ώρες.Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα 6μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 24-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τιςμεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θασημειωθούν τοπικοί όμβροι.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίοτοπικά έως 6, που από το απόγευμα θα ενισχυθούν στα 4 με 6 και στοΑιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φθάσει σταηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τηνότια Κρήτη τους 33 με 35, στα νησιά του Ιονίου τους 32, ενώ στηνυπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 25-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τιςμεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανόν στα δυτικάκαι βόρεια ορεινά να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, σταανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθείστα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Η μέγιστη τιμή στα βόρεια έως31 και στα νότια έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26-08-2025 ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τιςμεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανόν στα ορεινάνα σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, σταανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.