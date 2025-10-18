Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Σάββατο 18/10/2025

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα παροδικές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν στα δυτικά μέχρι το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση στρεφόμενοι από το μεσημέρι στα νότια σε δυτικούς.Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 και κατά τόπους στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και την νότια Πελοπόννησο τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές κατάδιαστήματα.Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές καιπιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι.Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό τηςΗπείρου από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικέςβροχές στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και τιςΣποράδες τις πρωινές κυρίως ώρες.Ανεμοι: Στην ανατολική Πελοπόννησο δυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Στιςυπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 με 24 και κατά τόπους στην ανατολικήΠελοπόννησο τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις πρωινές ώρεςστις Κυκλάδες όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.Ανεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 3 με 5 και από το μεσημέρι δυτικοί μετην ίδια έντασηΘερμοκρασία: Από 19 έως 24 και στην Κρήτη τοπικά 25 με 26 βαθμούςΚελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι αυξημένες. Τοπικέςβροχές θα σημειωθούν κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτικούςνοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 με 23 και στα Δωδεκάνησα από 18 έως 24με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχώννωρίς το πρωί.Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικώνδιευθύνσεων με την ίδια ένταση.Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικώνβροχών.Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το απόγευμα βορειοδυτικοί3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-10-2025

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές νεφώσεις που μετά το μεσημέριθα αυξηθούν.Στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη αυξημένες νεφώσεις με λίγεςσποραδικές βροχές.Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές και από το μεσημέρικαταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές στο νότιο Ιόνιο και τηνΠελοπόννησο.Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιοαπό το μεσημέρι έως 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τους 18 με21 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-10-2025

Στα κεντρικά και τα νότια άστατος καιρός με βροχές και σποραδικέςκαταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές. Τα φαινόμενα βαθμιαία θαεξασθενήσουν.Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές μελίγες τοπικές βροχές.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά 6μποφόρ και μόνο στα νότια θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις τιςπρωινές ώρες, ενώ βαθμιαία θα στραφούν και εκεί σε βόρειους με τηνίδια ένταση. Το βράδυ αναμένεται σταδιακή εξασθένηση τόσο σταδυτικά όσο και στα νοτιοανατολικά.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-10-2025

Στα νότια ηπειρωτικά και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές,μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση.Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές μεμικρή πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές στα ηπειρωτικά και απότο βράδυ στο Ιόνιο.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρκαι στα υπόλοιπα από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22-10-2025

Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και από το μεσημέρισποραδικές καταιγίδες που το βράδυ στα βορειοδυτικά θα ενταθούν.Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν καιείναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από τοαπόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.