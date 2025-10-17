Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Παρασκευή 17/10/2025

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στην κεντρική καιανατολική Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.Στα δυτικά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Τα φαινόμενα τοπικά στο Ιόνιο πιθανώς να είναι ισχυρά.Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο 7 και τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 22 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις μετοπικές βροχές ή όμβρους. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκηλίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούντοπικές βροχές.Ανεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων 3 με 4 και στα κεντρικά και ταανατολικά τμήματα μέχρι το μεσημέρι έως 5 μποφόρΘερμοκρασία: Από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Ταφαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά στην περιοχήΚέρκυρας- Παξών μέχρι νωρίς το απόγευμα και στα υπόλοιπα νησιά τουΙονίου μέχρι τις βραδινές ώρες.Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6, στο Ιόνιο 6 με 7 και μέχριτο μεσημέρι τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία από το απόγευμα οι άνεμοι θαεξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς 4 με 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό τηςΗπείρου από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, αρχικά στη Θεσσαλίακαι βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα νότια τοπικά 5μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με την ίδιαένταση.Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και από το μεσημέρινοτιοανατολικοί με την ίδια έντασηΘερμοκρασία: Από 19 έως 23 και στην Κρήτη τοπικά 24 με 25 βαθμούςΚελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές, κυρίως σταβόρεια, όπου το βράδυ είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί 3με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 με 23 και στα Δωδεκάνησα από 18 έως 24βαθμούς Κελσίου.ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικέςβροχές.Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί 3με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους.Ανεμοι: Ανατολικοί 3 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18-10-2025

Στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα νησιά τουανατολικού Αιγαίου άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης μετοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με κατάτόπους και κατά διαστήματα τοπικές βροχές.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρστρεφόμενοι από αργά το βράδυ σε βορείων διευθύνσεων και σταανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση στρεφόμενοι από τοαπόγευμα σε δυτικών διευθύνσεων.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και τανότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 και τοπικά τους 22βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 και κατά τόπουςστα νότια τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-10-2025

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια νεφώσεις παροδικά αυξημένες μετοπικές βροχές. Βαθμιαία οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούνκαι σποραδικές καταιγίδες.Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στοΙόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα σεβόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουνβορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-10-2025

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια νεφώσεις παροδικά αυξημένες μεβροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θαεξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια και ανατολικά.Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές μετοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια απόβόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ και στις υπόλοιπεςπεριοχές από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-10-2025

Στα νότια και τα ανατολικά νεφώσεις με τοπικές βροχές καιμεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση.Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές μεπιθανότητα τοπικών βροχών. Από το απόγευμα στα δυτικά οι βροχές θαενταθούν και θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τιςπρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί μετην ίδια ένταση. Από το απόγευμα και από τα δυτικά θα στραφούν σενοτίων διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.