Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Κυριακή 21/9/2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και την Κρήτη. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην Εύβοια μέχρι το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοανατολικά. Θα φτάσει στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 30 με 31 και τοπικά τους 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες στη Θράκη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Πιθανότητα ασθενών βροχών στην Εύβοια μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 26 με 27 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και μέχρι το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 27 με 28 και τοπικά στα νότια 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 και τοπικά τους 31 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες και την Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά και τη δυτική Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-09-2025

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 6 και βαθμιαία στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βορειοανατολικά.